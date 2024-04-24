Генеральный директор Tesla Илон Маск недавно заявил, что гуманоидный робот Optimus компании в настоящее время работает в лабораторных условиях, но может быть готов к продаже в 2025 году.

Tesla продолжает работу над гуманоидными роботами. В декабре компания представила робота Optimus Gen 2, который стал быстрее, легче, подвижнее и способнее. В настоящее время работа над этим роботом продолжается в лабораторных условиях. С другой стороны, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что Tesla Optimus может быть готов к продаже уже в следующем году.

Гуманоид Optimus Gen 2, представленный несколько месяцев назад, претерпел значительные изменения и улучшения во всех аспектах по сравнению со своей предыдущей версией. Optimus и его преемники весьма ценны для Tesla, по крайней мере, по словам генерального директора Маска. Маск заявил, что роботы Optimus имеют потенциал достичь объема рынка от $10 до $20 млрд. и могут стать одним из основных источников дохода компании в будущем. Сейчас Маск говорит, что Optimus будет готов к продаже в конце 2025 года.

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Многие компании работают над гуманоидными роботами, которые будут выполнять повторяющиеся задачи, являющиеся опасными или скучными, в таких отраслях, как логистика, складское хозяйство, розничная торговля и производство. Несмотря на то, что Маск в конечном итоге хочет продавать Optimus потребителям, поначалу Optimus будет использоваться на заводах. Однако знаменитый миллиардер также подчеркнул, что у Tesla есть возможность массового производства роботов-гуманоидов.

При всем том, в обычных условиях мы бы расценили эти слова генерального директора как заявления с крайне высокой вероятностью реализации. Однако, когда речь идет о Маске, стоит отметить, что подобные "датирующие" заявления срабатывают нечасто. Например, в 2019 году Маск сообщил инвесторам, что Tesla запустит сеть автономных автомобилей "роботакси" к 2020 году.