Легендарный автомобиль Mercedes G-Wagen был представлен в полностью электрической версии.

Последняя модель G-Wagen, автомобиля Mercedes, получила электрический двигатель. Этот автомобиль, получивший название "Mercedes-Benz G 580 с технологией EQ", выделяется своими мощными характеристиками, уникальным дизайном и высокой ценой.

Автомобиль оснащен двигателем мощностью 432 кВт (580 л.с.) и батареей емкостью 116 кВт/ч. Он также выдает 1164 Нм крутящего момента, что означает идеальное сцепление с дорогой в условиях бездорожья. Автомобиль оснащен цельной задней осью и независимой подвеской спереди. Такая конфигурация оптимизирует центр тяжести. По стандарту WLTP автомобиль может проехать 473 км, хотя в реальной эксплуатации это значение может измениться.

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G 580 или EQG будет отличаться рядом впечатляющих характеристик. В частности, для бездорожья он оснащен так называемой функцией "G-Turn", которая позволяет выполнять быстрые повороты по оси X на низких скоростях и разворачиваться на 360 градусов практически на месте. Автомобиль будет оснащен тремя интеллектуальными подъемными механизмами. EQG легко преодолевает склоны до 35 %, а также может пересекать воду глубиной до 88 см.

При таком использовании электромобиля защита аккумулятора имеет первостепенное значение. Защитная панель G-Class изготовлена из "умной смеси материалов", которая эффективно защищает батареи. Одной из изюминок автомобиля является функция "G-Roar", которая имитирует характерный звук двигателя V8. Эти искусственные звуки можно персонализировать с помощью различных режимов.

Дизайн интерьера и экстерьера схож с другими моделями линейки G-Class, с такими деталями, как подсвечивающаяся передняя решетка, более высокий капот и задние колесные щитки для лучшего обдува.

Несмотря на то, что EQG является внедорожником, он отлично ведет себя и на асфальте. Время разгона электрического внедорожника от 0 до 100 км/ч составляет всего 4,7 секунды, а максимальная скорость - 180 км/ч.

Стоимость Mercedes-Benz EQG довольно высока. Стартовая цена составляет 142 621 евро, а специальная комплектация первого издания - 192 524 евро. Однако, благодаря большому интересу к EQG, ожидается, что продажи будут успешными.