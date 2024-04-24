Грядущие видеокарты AMD с архитектурой RDNA 4 вряд ли будут обладать высокой производительностью. В настоящее время ходят слухи, что эти новые карты могут оснащаться только памятью GDDR6.

Похоже, что Nvidia продолжит доминировать в сегменте высокого класса в следующем поколении видеокарт. Сейчас у AMD нет сильных позиций в этом сегменте, а ее самая мощная Radeon RX 7900 XTX относится скорее к классу ниже высокого. К сожалению, у AMD нет ответа на самые мощные модели Nvidia, да и Intel не выдерживает конкуренции в этой области. В следующем поколении ситуация может стать еще хуже, поскольку AMD не планирует создавать преемников своих нынешних флагманов.

На данный момент известно, что планируется выпуск низкоуровневого чипа Navi 44, а Navi 48 должен попасть в более высокий сегмент мейнстрима. По производительности Navi 44 должен быть на уровне нынешних RX 7700 XT или GeForce RTX 4060 Ti. Navi 48, с другой стороны, должна достичь производительности, сравнимой с GeForce RTX 4080, которая в настоящее время является достойной картой высокого класса, но когда появится Blackwell от Nvidia, такая производительность уже может попасть в сегмент мейнстрима.

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Из твита пользователя Kepler (@Kepler_L2) стало известно, что все видеокарты с архитектурой RDNA 4 будут оснащаться памятью GDDR6. То есть это не будет ни более быстрая память GDDR6X, которая уже широко доступна, ни грядущая GDDR6W, ни тем более GDDR7. Что касается скорости, то она останется на уровне 18 Гбит/с для всех моделей.

Если текущая Radeon RX 7900 XTX имеет 384-битную шину и память 20 Гбит/с, что означает пропускную способность памяти 960 Гбит/с, то новое поколение при 256-битной шине и 18 Гбит/с может достичь максимума в 576 Гбит/с.

Однако такое решение может иметь и положительные последствия. Память GDDR6 выпускается большими партиями и является зрелой технологией с низкой стоимостью, в то время как более новые и высокопроизводительные типы памяти GDDR могут быть более подвержены потенциальному дефициту, что приведет к росту цен. Несмотря на более высокую производительность новых типов, общее энергопотребление старых моделей может быть несколько ниже.