НАСА подтвердило, что на Международной космической станции обитают устойчивые к лекарствам бактерии, которые мутировали и стали отличаться от своих земных собратьев.

НАСА разместило на своем сайте информацию о том, что бактерии на борту Международной космической станции (МКС) мутировали и стали отличаться от своих земных собратьев.

Главный исследователь доктор Кастури Венкатесваран из Лаборатории реактивного движения НАСА изучил тринадцать штаммов E. bugandensis - вида бактерий, которые на Земле известны своей лекарственной устойчивостью. Результаты исследования были опубликованы в новой научной статье. По данным НАСА, эти штаммы были выделены на борту МКС в течение некоторого времени. За время пребывания на борту МКС эти штаммы мутировали, став генетически и функционально более далекими от своих земных собратьев.

реклама

По данным космического агентства, эти штаммы бактерий могли жить изолированно с множеством других микроорганизмов, а в некоторых случаях потенциально помогали другим организмам выжить.

Чем же МКС так отличается от Земли? НАСА объясняет, что все, кто находится на борту МКС, подвергаются воздействию микрогравитации, радиации и повышенного уровня углекислого газа. Такая среда дает исследователям возможность изучать бактерии в экстремальных и уникальных условиях.

NASA пишет, что любые микроорганизмы, попавшие в эту среду, должны будут адаптироваться, чтобы выжить, что даст исследователям возможность изучить бактерии и, как мы надеемся, разработать идеи, которые приведут к эффективным методам лечения.