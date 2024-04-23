Компания Sony представила новую домашнюю аудиосистему с расширенными возможностями, призванную улучшить впечатления от домашнего кинотеатра. Sony BRAVIA Theatre Quad обеспечивает пространственное звуковое окружение на 360 градусов.

Компания Sony представила BRAVIA Theatre Quad, инновационную аудиосистему для домашних развлечений. Она поднимает звуковые ощущения на новый уровень благодаря пространственному отображению звука на 360, обеспечивая впечатляющий кинематографический звук. Давайте посмотрим, какие возможности предлагает новая система домашнего кинотеатра Sony, которая, как утверждается, создана из переработанных материалов.

Функция оптимизации звукового поля настраивает звук в зависимости от планировки помещения и расположения слушателей. Она анализирует акустику помещения и настраивает параметры для наилучшего звучания, независимо от размера и формы комнаты. Функция BRAVIA Acoustic Centre Sync синхронизирует звук с совместимыми телевизорами BRAVIA для идеальной гармонии звука и изображения. Функция Voice Zoom3 повышает четкость диалогов, чтобы разговоры были хорошо слышны даже в шумной обстановке.

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Звуковая система поддерживает технологии IMAX Enhanced и Dolby Atmos для превосходного домашнего кино. Приложение BRAVIA Connect App позволяет легко управлять настройками со смартфонов или планшетов. Оно интегрируется с популярными музыкальными сервисами и ассистентами. Также доступно подключение по Bluetooth для воспроизведения музыки со смартфона или планшета. Приложение BRAVIA Connect поддерживает функцию чтения с экрана и такие функции доступности, как QR-коды.

В комплект системы входят четыре беспроводных динамика, которые можно поставить на стол или закрепить на стене. Также имеется пульт дистанционного управления, который можно легко подключить к телевизору через HDMI и оптический порт. Для тех, кто хочет больше басов, есть дополнительный беспроводной сабвуфер. Sony предлагает два варианта: SA-SW5, который обеспечивает 300 Вт глубоких басов, или SA-SW3, который обеспечивает 200 Вт.

Sony BRAVIA Theatre Quad уже доступен по цене $2500.