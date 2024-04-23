WhatsApp тестирует новую функцию для обмена документами и медиафайлами с людьми, не имеющими подключения к Интернету.

WhatsApp, который недавно представил функцию создания изображений с помощью искусственного интеллекта в режиме реального времени, тестирует новые функции, чтобы продолжать совершенствоваться. Недавно стало известно, что WhatsApp тестирует весьма полезную фичу.





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Благодаря новой задумке, которая пока находится на стадии тестирования, WhatsApp позволит вам легко делиться файлами с людьми, находящимися рядом. Эта функция будет поддерживать документы, фото, видео и другие типы файлов, предлагая улучшенный обмен между находящимися рядом пользователями.

Функция, появившаяся в обновлении WhatsApp для Android beta 2.24.9.22, будет содержать список всех разрешений, необходимых для обмена файлами с близкими людьми, как показано на скриншоте выше. Пользователи получат легкий доступ к этому разделу прямо из настроек приложения, что улучшит процесс передачи определенных файлов на соседние устройства. Благодаря этой функции другие пользователи смогут использовать тот же экран, только если они откроют его в приложении WhatsApp и позволят своему устройству быть обнаруженным и подключенным.

Пользователи смогут полностью контролировать, видят ли их другие люди, находящиеся поблизости, что обеспечит конфиденциальность и безопасность. Наконец, поскольку приложение не будет использовать соединения для передачи данных, пользователям будет предложено дать приложению разрешение на обнаружение и подключение к устройствам в локальной сети.