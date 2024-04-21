Этот ноутбук привлекает внимание своим тонким дизайном и работой без вентиляторов.

Компания Lenovo собирается выпустить свой первый ноутбук с чипом Snapdragon X Elite - 14,5-дюймовую модель Lenovo Yoga Slim 7. Этот ноутбук привлекает внимание своим тонким дизайном и безвентиляторной работой, хотя последнее не подтверждено. Просочившиеся изображения, которыми поделился WalkingCat в X (Twitter), демонстрируют изящный дизайн без видимых вентиляционных отверстий.

Пользователь утверждает, что речь идет о ноутбуке Lenovo Yoga Slim 14,5" 2024 Snapdragon edition. Очевидно, что ноутбук будет оснащен 14,5-дюймовым дисплеем, но дальнейшие подробности о нем пока остаются загадкой. Емкость батареи и другие подробности также пока не известны.

реклама

Однако Qualcomm делает смелые заявления об эффективности своего чипа Snapdragon X Elite, утверждая, что он может сравниться по производительности с процессором Intel 13-го поколения, потребляя при этом на 68-74 % меньше энергии. Это означает, что некоторые ноутбуки на базе Windows наконец-то смогут работать без вентилятора, как MacBook Air на базе Apple Silicon.

Несмотря на то, что пока нет никакой информации о производительности Lenovo Yoga Slim, на рекламных изображениях ноутбука можно увидеть Microsoft Copilot, что говорит о том, что его вполне можно назвать "ПК с искусственным интеллектом".

Для непосвященных, "ПК с искусственным интеллектом" - это сертификат от Microsoft, который выдается только компьютеру с не менее чем 16 ГБ оперативной памяти и вычислительной мощностью 40 TOPS (триллион операций в секунду).

Процессор Hexagon NPU Snapdragon X Elite способен обеспечить 45 TOPS, что превышает минимальные требования Microsoft. Для сравнения, серия Ryzen Pro 8000 от AMD, даже в своих настольных вариантах, не дотягивает до максимальных 39 TOPS.

Включение Hexagon NPU в чип Snapdragon X Elite позволяет Lenovo Yoga Slim 7 решать различные задачи искусственного интеллекта локально, не полагаясь в значительной степени на облачные сервисы.

Это может стать ключевым моментом, поскольку локальная обработка ИИ часто обеспечивает лучшую конфиденциальность и более высокую производительность по сравнению с облачными решениями. В обозримом будущем мы можем увидеть еще много ноутбуков Snapdragon X Elite с сертификатом "AI PC".

Кроме того, Samsung, как сообщается, работает над 14-дюймовым ноутбуком с чипом Snapdragon X Elite. Другие OEM-производители ноутбуков также работают над своими моделями с чипом Snapdragon X Elite, включая Microsoft.

Вы не ослышались, Microsoft также планирует выпустить планшеты и ноутбуки Surface на базе Snapdragon, что свидетельствует о растущей тенденции к использованию вычислений на базе ARM на рынке ноутбуков.

Чип Snapdragon X Elite должен произвести революцию в индустрии ПК благодаря своей высокой производительности и, что еще важнее, высокой эффективности, как и Apple Silicon. Переход от чипов на базе x86 к чипам на базе Arm - это будущее. Даже если начальные цены будут высокими, ожидается, что со временем они станут ниже.