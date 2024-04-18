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dima0782
Первый сторонний магазин приложений для iOS запущен в Евросоюзе
AltStore PAL будет доступен только для iPhone в ЕС и требует ежегодной оплаты в размере 1,50 евро, чтобы покрыть необходимый базовый технологический взнос Apple.

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В ответ на требования Европейского союза открыть экосистемы программного обеспечения был создан первый в ЕС магазин сторонних приложений для iOS. AltStore PAL - это "одобренный Apple альтернативный рынок приложений в ЕС", как отмечает Райли Тестут, iOS-разработчик и создатель платформы AltStore. Запуск этого магазина - важный шаг в новой эре для iOS в Европейском союзе. Введение Директивы о цифровых рынках (DMA) требует от крупных технологических игроков открыть свои платформы для внешних инициатив. Apple, стремясь соответствовать новым правилам, решила разрешить сторонним провайдерам создавать собственные магазины приложений для iOS в регионе. Однако компания ввела это решение на определенных жестких условиях.

Новая платформа ориентирована на независимых разработчиков, которые ищут бесплатный способ распространения приложений для iOS. "Все приложения приветствуются, но я думаю, что AltStore имеет наибольший смысл для небольших независимых приложений, которые в противном случае не смогли бы существовать из-за правил App Store". - говорит Тестут. Пока что AltStore PAL поддерживает только два приложения: менеджер буфера обмена и Delta, эмулятор Nintendo, который также доступен в Apple App Store.

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Несмотря на то, что Delta будет бесплатной для пользователей AltStore, компания требует, чтобы каждый, кто установит AltStore на свой iPhone, сначала заплатил ежегодный взнос в размере 1,50 евро. Это произошло после спорного решения Apple о введении "основного технологического сбора", согласно которому магазины альтернативных приложений для iOS в ЕС должны "платить 0,50 евро в год за каждую первую установку, если количество установок превышает порог в 1 млн". "Такое положение дел явно неприемлемо для бесплатного приложения, поддерживаемого исключительно за счет пожертвований", - добавляет он. Поэтому AltStore должен переложить эту плату на пользователей.

"Мы посчитали - много посчитали - и €1,50 достаточно, чтобы покрыть CTF (+ обработка платежей) для наших приложений", - говорит Тестут. "Конечно, это не идеальное решение, но наш приоритет - обеспечить устойчивое функционирование AltStore, чтобы разработчики могли без опасений распространять у нас свои приложения, и это гарантирует, что мы сможем выплачивать CTF Apple независимо от количества пользователей".

#apple #евросоюз #магазин приложений #altstore pal
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