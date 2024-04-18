Boston Dynamics, одна из ведущих мировых компаний в области робототехники, вчера объявила о том, что незабываемый робот "Atlas" будет отправлен на пенсию.

Компания Boston Dynamics объявила о том, что робот "Atlas", за которым мы с интересом наблюдали в течение многих лет, уходит на пенсию после 11 лет работы. Компания представила нового робота.

Boston Dynamics, одна из ведущих мировых компаний в области робототехники, вчера объявила о том, что незабываемый робот "Atlas" будет отправлен на пенсию. Выпущенный в 2013 году, Atlas показал себя во многих видеороликах, от танцевальных движений до впечатляющих кувырков, от навыков паркура до выполнения человеческой работы, и вызывал восхищение.

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В заявлении, сделанном сегодня, компания официально представила нового робота, который заменит Atlas. Новый робот был анонсирован со словами "Новая электрическая эра для Atlas".

Новое поколение Atlas будет полностью электрическим роботом. Ушедшая модель работала на гидравлике. Согласно заявлениям компании, новый Atlas является результатом многолетних исследований и разработок, он присоединился к существующим Spot, Stretch.

Новый Atlas специально разработан для использования в реальных условиях. Его внешний вид значительно изменился по сравнению со старым. Теперь он имеет более элегантный и гуманоидный вид. На опубликованном видео видно, что его походка и движения стали более совершенными. Немного пугающим выглядит и то, что он может поворачивать голову и тело на 180 градусов.





Пока что информация о новом роботе Atlas ограничивается только этим. Однако в будущем, в отличие от старой версии, он будет выпущен как продукт, который можно будет использовать в коммерческих целях, например, в Spot и Stretch. Когда появятся новые изображения и информация, мы обязательно поделимся ими с вами.

Компания Boston Dynamics объявила о том, что Atlas будет отправлен на пенсию, опубликовав видео на YouTube. В нем говорится, что время отдыха робота пришло, он больше не будет разрабатываться и не входит в планы компании на будущее.





В трех с половиной минутном ролике рассказывалось о возможностях и опыте использования Atlas, двуногого гуманоида. Робот был разработан для конкурса Министерства обороны США в 2013 году. На тот момент его вес составлял 150 кг, а рост - 182 см. В последующие годы компания изменила его дизайн, придав ему нынешний вид.