В устройстве реализована технология Keycontrol, которая позволяет более глубоко настраивать оборудование.

G PRO X 60 LIGHTSPEED Gaming Keyboard - это клавиатура от Logitech, оснащенная функциями не только для обычных геймеров, но и для киберспортсменов.

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED Gaming Keyboard - это 60-процентная клавиатура, а такое оборудование становится все более популярным среди киберспортсменов, поскольку оставляет больше места для мыши. В устройстве реализована технология KEYCONTROL, которая позволяет более глубоко настраивать оборудование. По словам производителя, "KEYCONTROL была разработана, чтобы расширить возможности клавиатуры за пределы стандартной полноразмерной клавиатуры". Функция доступна из программного обеспечения GHUB.

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Опция позволяет пользователям назначать до 15 функций на каждую клавишу и подстраивать клавиатуру под свой уникальный стиль. В сочетании с функцией G-SHIFT, которую геймеры могут назначить практически на любую клавишу (как боковую кнопку на мыши), геймеры могут активировать новый слой клавиш и быстро получить доступ к любой клавише или команде прямо под левой клавишей и клавишей WASD или любой другой программируемой клавишей на клавиатуре.

Устройство также оснащено беспроводной технологией LIGHTSPEED. Когда профессиональный игрок участвует в турнире, его часто окружают тысячи людей с оборудованием, генерирующим радиоволны, таким как мобильные телефоны, камеры и различные сети. LIGHTSPEED генерирует эквивалентные радиочастотные помехи для обеспечения бесперебойной работы беспроводного протокола.

PRO X 60 оснащен оптическими переключателями GX Optical в тактильной и линейной конфигурациях. Беспроводная игровая клавиатура Logitech Pro X 60 доступна в черном, белом и розовом цветах уже сейчас в США, Канаде и некоторых странах мира. Ее цена составляет 199 евро.

Дополнительные характеристики клавиатуры PRO X 60 включают: