Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Logitech G представила беспроводную игровую клавиатуру Pro X 60 с технологией Keycontrol
В устройстве реализована технология Keycontrol, которая позволяет более глубоко настраивать оборудование.

реклама

G PRO X 60 LIGHTSPEED Gaming Keyboard - это клавиатура от Logitech, оснащенная функциями не только для обычных геймеров, но и для киберспортсменов.

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED Gaming Keyboard - это 60-процентная клавиатура, а такое оборудование становится все более популярным среди киберспортсменов, поскольку оставляет больше места для мыши. В устройстве реализована технология KEYCONTROL, которая позволяет более глубоко настраивать оборудование. По словам производителя, "KEYCONTROL была разработана, чтобы расширить возможности клавиатуры за пределы стандартной полноразмерной клавиатуры". Функция доступна из программного обеспечения GHUB.

реклама

Опция позволяет пользователям назначать до 15 функций на каждую клавишу и подстраивать клавиатуру под свой уникальный стиль. В сочетании с функцией G-SHIFT, которую геймеры могут назначить практически на любую клавишу (как боковую кнопку на мыши), геймеры могут активировать новый слой клавиш и быстро получить доступ к любой клавише или команде прямо под левой клавишей и клавишей WASD или любой другой программируемой клавишей на клавиатуре.

Устройство также оснащено беспроводной технологией LIGHTSPEED. Когда профессиональный игрок участвует в турнире, его часто окружают тысячи людей с оборудованием, генерирующим радиоволны, таким как мобильные телефоны, камеры и различные сети. LIGHTSPEED генерирует эквивалентные радиочастотные помехи для обеспечения бесперебойной работы беспроводного протокола.

PRO X 60 оснащен оптическими переключателями GX Optical в тактильной и линейной конфигурациях. Беспроводная игровая клавиатура Logitech Pro X 60 доступна в черном, белом и розовом цветах уже сейчас в США, Канаде и некоторых странах мира. Ее цена составляет 199 евро.

Дополнительные характеристики клавиатуры PRO X 60 включают:

  • колпачки PBT
  • RGB-подсветка LIGHTSYNC
  • Переключатель игровых режимов
  • Регулятор громкости и управление мультимедиа
  • Bluetooth
  • Адаптер LIGHTSPEED 2:1
  • Чехол для переноски
#клавиатура #игровая клавиатура #logitech g #g pro x 60 lighnspeed
+
Написать комментарий (0)
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
Wooting представила игровую клавиатуру 80HE с функцией "Rappy Snappy"
Показали физическую QWERTY-клавиатуру Fairberry, подключаемую к любому современному смартфону
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
7
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
3
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
+
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
1
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
1
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
Google экспериментирует с нижней панелью в своих приложениях
1
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
14
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
2
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
Xiaomi представила компактную зарядку мощностью 120 Вт, которую можно носить в кармане
3

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
104
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
20
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
56
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
1
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
15
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
31
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
52
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
13
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7

Сейчас обсуждают

fynjy_2005
16:57
Технология насталько реальность, что надо ее искать. Офигиваем дальше)))
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Kasyan
16:56
Видимо недоядра передают привет фанатам штеуда. А вообще, не фиг в игры играть, пусть синебенч гоняют и циферкам радуются.
Intel проводит расследование в связи с нестабильной работой процессоров Raptor Lake в играх
FelsheR-ZVZVZV
16:55
Вроде 18 игр, а поиграть не во что. Пойду опять в танчики.
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Kasyan
16:53
Ну как при чем, он же активно тыквит старые карты, тупо не выпуская под них обновления в свежих драйверах. На счет RX 480, видимо она тоже же стоила 700$ баксов на старте, да?!
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
century84
16:51
"Никто не может отсидеть мобилизацию" похороним всех, хотят они того или нет.
После землетрясения на Тайване ожидается ещё больший рост цен на память
century84
16:49
Чем дольше запад поддерживает хохлов, тем больше развивается наша оборонка.
В России разрабатываются новые танковые боеприпасы с учетом полученного в ходе СВО опыта
Колючка
16:45
Надеюсь, про каждую напишешь высер с рекламой в конце?
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Михаил Башкин
16:41
2 года назад купил себе RX6800Xt , альтернатива от зелёных за сопоставимый ценник была 3070ti, которая слабее. Трассировка лучей пока не особо интересует, так как заметно сажает производительность даж...
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
Amon Amarth
16:41
Так много говорили о важности украинской "мовы" и всё для того, чтобы дрон, "разработанный внутри страны" назвать на иностранном языке иностранными буквами?
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
jsth
16:41
Главное чтобы цены и характеристики соответствовали маркетинговым названиям. А то вон куртка называет карты 4060 средним уровнем, а по факту это карты нижнего уровня, продающиеся по куда более высокой...
Раскрыты характеристики графических процессоров Navi 48 и Navi 44
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем