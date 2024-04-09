Суперкомпьютер Deep South способен обрабатывать данные в 2000 раз быстрее, чем человеческий мозг. Таким образом, ученые смогут создавать более совершенные симуляции работы человеческого мозга.

Чудодейственная работа человеческого мозга уже много лет является главной темой исследований ученых. Был разработан суперкомпьютер, в 2000 раз превосходящий человеческий мозг, который может выполнять 100 млрд операций в секунду.

Суперкомпьютер Deep South, разработан для австралийского Центра нейроморфных систем. Он способен выполнять 228 трлн операций в секунду. Таким образом, суперкомпьютер может имитировать не только человеческий мозг, но и все тело человека. Система сочетает в себе хранилище данных и вычислительную мощность, чтобы повторить эффективность работы человеческого мозга.

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Утверждается, что суперкомпьютер станет важным подспорьем в изучении секретов человеческого мозга. Среди них, например, исследование заболеваний мозга или понимание того, как мозг реагирует на лечение и старение. С другой стороны, аппаратные технологии проложат путь к созданию аккумуляторов для телефонов, которых хватит на неделю, или очень маленьких чипов для суперкомпьютеров. Запуск суперкомпьютера запланирован на апрель 2024 года.