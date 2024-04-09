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dima0782
Суперкомпьютер Deep South, который в 2000 раз быстрее человеческого мозга, будет запущен в апреле
Суперкомпьютер Deep South способен обрабатывать данные в 2000 раз быстрее, чем человеческий мозг. Таким образом, ученые смогут создавать более совершенные симуляции работы человеческого мозга.

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Чудодейственная работа человеческого мозга уже много лет является главной темой исследований ученых. Был разработан суперкомпьютер, в 2000 раз превосходящий человеческий мозг, который может выполнять 100 млрд операций в секунду.

Суперкомпьютер Deep South, разработан для австралийского Центра нейроморфных систем. Он способен выполнять 228 трлн операций в секунду. Таким образом, суперкомпьютер может имитировать не только человеческий мозг, но и все тело человека. Система сочетает в себе хранилище данных и вычислительную мощность, чтобы повторить эффективность работы человеческого мозга.

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Утверждается, что суперкомпьютер станет важным подспорьем в изучении секретов человеческого мозга. Среди них, например, исследование заболеваний мозга или понимание того, как мозг реагирует на лечение и старение. С другой стороны, аппаратные технологии проложат путь к созданию аккумуляторов для телефонов, которых хватит на неделю, или очень маленьких чипов для суперкомпьютеров. Запуск суперкомпьютера запланирован на апрель 2024 года.

#технологии #суперкомпьютер
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