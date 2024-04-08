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dima0782
Lenovo планирует представить второе поколение консоли Legion GO
Менеджер категории Gaming компании Lenovo, Клиффорд Чонг, сообщил, что компания намерена анонсировать второе поколение Legion GO.

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На мероприятии Lenovo Innovate 2024 был задан вопрос о следующем поколении портативных устройств компании. Менеджер категории Gaming компании Lenovo, Клиффорд Чонг, сообщил, что компания намерена анонсировать второе поколение Legion GO.

Lenovo не первая на рынке портативных устройств. Компания представила свой продукт в этой категории после успеха Steam Deck и через несколько месяцев после того, как ASUS представила консоль ROG Ally. Поэтому у Lenovo есть сильные конкуренты в этой категории продуктов. У всех доступных на данный момент портативных консолей от Valve, Lenovo и ASUS есть нечто общее - они относятся к первому поколению. Поэтому у компаний еще много возможностей для улучшения.

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Сообщения о том, что консоль Steam Deck второго поколения появится гораздо раньше, уже были. Однако теперь у нас есть подтверждение того, что Lenovo тоже готовит следующую итерацию Legion GO. Клиффорд Чонг, менеджер категории Gaming, признался, что они все еще вкладывают много ресурсов в усовершенствование Legion GO. Также продолжается работа над новыми функциями. Компания также видит потенциал в этой категории продуктов и продолжает инвестировать в нее. Более того, она планирует выпустить следующее поколение, когда почувствует, что время пришло.

На данный момент мы не знаем, когда Lenovo выпустит новую и улучшенную версию консоли Legion GO. В январской новости о консоли Steam Deck 2 говорилось, что Valve нацелилась на релиз в 3 или 4 квартале 2026 года. Учитывая, что Legion GO дебютировала в октябре 2023 года, ждать второго поколения придется немного дольше.

Впрочем, не исключено, что Lenovo ускорит выпуск своего следующего портативного компьютера из-за ASUS. Как мы уже писали в конце января, вице-президент Asus India по потребительским компьютерам и компьютерным играм заявил, что компания собирается выпустить второе поколение ROG Ally. И сделает это в конце этого года. Чтобы не уступить конкурентам, Lenovo может выпустить новую версию Legion GO вскоре после того, как ASUS выпустит ROG Ally 2.

#lenovo #консоль #игровая консоль #legion go #legion go 2
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Lenovo работает над консолью Legion Go 2
Lenovo уже работает над вторым поколением портативной консоли Legion Go
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