Компания из Сан-Диего тестирует два варианта нового процессора для ПК с архитектурой ARM, который, как ожидается, будет представлен в этом году.

Мы уже давно знаем, что у компании Qualcomm есть свой собственный ответ на процессоры Silicon от Apple. Мы имеем в виду Snapdragon X Elite, анонсированный в октябре прошлого года, который, как стало известно позже, будет установлен в альтернативу MacBook Air от Samsung. Это был высокопроизводительный чипсет, призванный напрямую конкурировать с M1 и M2.

Сегодня, по данным Android Headlines, Qualcomm готовит доступную версию этого процессора, которая также будет предназначена для Windows PC с архитектурой ARM. Информация поступила из утечки, и, похоже, компания из Сан-Диего готовит различные варианты чипа с намерением выпустить его в этом году.

реклама

Прошло уже шесть месяцев с момента выхода Snapdragon X Elite, и, судя по всему, он до сих пор не используется в компьютерах на базе Windows. Даже в Samsung Galaxy Book4, о которых мы говорили в начале статьи. А жаль, ведь тесты, которые проводились на нем до сих пор, говорят о значительных улучшениях по сравнению с Apple M3 и Intel Core Ultra.

И пока мы ждем, когда производители решат, что им выгодно собирать больше ПК с архитектурой ARM и этим чипсетом, утечка информации сообщает нам, что Qualcomm уже несколько месяцев тестирует Snapdragon X Plus, более доступную альтернативу серии Elite. По словам источника, в планах компании есть как минимум четыре варианта процессора.

Из этих четырех вариантов два находятся в стадии тестирования. Оба имеют идентификационные номера X1P44100 и X1P46100. Префикс X1P указывает на то, что это процессоры серии Snapdragon X Plus, в то время как серия Elite имеет префикс X1E. Сообщается, что оба чипсета тестируются со встроенным модемом 5G для обеспечения сотовой связи, но это все, что известно на данный момент.

Также не подтверждается, что чипсет превосходит или уступает серии Elite, о чем СМИ говорят как о предположении, основанном на названии. При этом основа нового чипа будет такой же, как и у Snapdragon X Elite, который также имеет встроенный 5G-модем.

Похоже, что новый чип будет иметь 10 ядер вместо 12, хотя также утверждается, что планировалась 8-ядерная версия, но потом от нее отказались. Ожидается, что компания представит новый чип ARM PC на предстоящем саммите Snapdragon Summit в октябре.