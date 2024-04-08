По словам Маска, впервые в истории человеческой цивилизации Земля способна сделать вид многопланетным, и все это зависит от успеха Starship, самой большой и мощной ракеты, когда-либо созданной в мире.

Компания SpaceX провела презентацию на своей базе Starbase в Бока-Чика, штат Техас, раскрыв некоторые ключевые подробности о предстоящих полетах на Марс, в которых будет задействована самая мощная в мире ракета Starship.

Генеральный директор компании Илон Маск вышел на сцену, чтобы рассказать о том, чего поклонники SpaceX могут ожидать от компании в 2024 году и что будет связано с созданием устойчивого присутствия на поверхности Марса. По словам Маска, впервые в истории человеческой цивилизации Земля способна сделать вид многопланетным, и все это зависит от успеха Starship, самой большой и мощной ракеты, когда-либо созданной в мире.

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Маск подчеркивает, что масса, доставленная на орбиту, является ключевым фактором в создании базы на Марсе, и когда Starship будет завершен, он сможет доставлять на орбиту груз весом 200 тонн и при этом будет полностью многоразовым. Генеральный директор SpaceX объясняет, что после того, как Starship окажется на орбите, его нужно будет дозаправить с помощью танкера, который также будет находиться на орбите. Эта новая технология будет называться Ship to Ship Propellent Transfer, и для каждого путешествия на Марс Starship нужно будет заправлять шесть раз, то есть в соотношении 5 к 1. Маск сообщил, что SpaceX планирует продемонстрировать технологию Ship to Ship Propellent Transfer в следующем году.

"На самом деле вы хотите использовать корабль. Возьмите часть корабля и используйте ее для получения сырья на Марсе. Поскольку материалы для кораблей будут настолько ценными, большинство кораблей вы не захотите возвращать обратно, вы просто захотите использовать их в качестве сырья. В конце концов, мы хотим вернуть корабли обратно, и я думаю, что мы захотим дать людям возможность вернуться, потому что они скорее захотят отправиться туда, если у них будет возможность вернуться. Но я думаю, что большинство людей, которые отправятся на Марс, никогда не вернутся на Землю", - сказал Маск во время презентации.

Кроме того, Маск сообщил, что корабль Starship будет превращен в металлолом после посадки на Марс, поскольку его детали будут чрезвычайно ценны для первопроходцев, живущих на Красной планете. В конечном итоге компания планирует создать звездолет, способный совершать обратное путешествие на Землю, но изначально Маск считает, что большинство людей, которые подпишутся на путешествие на Марс, не вернутся на Землю.