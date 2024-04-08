FAST будет принимать заявки на участие в бесплатных наблюдательных проектах с августа 2024 года по июль 2025 года.

Китайский сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой (FAST), крупнейший в мире телескоп с заполненной апертурой, собирается открыть сезон наблюдений 2024 года для глобальных заявок, начиная с полуночи 6 апреля.

Согласно сообщению Центрального телевидения Китая, FAST будет принимать заявки на участие в бесплатных наблюдательных проектах с августа 2024 года по июль 2025 года, заявки можно подавать через официальный сайт китайского FAST.

реклама

"Ученые всего мира могут подать заявку на проведение наблюдений в 2024 году через этот канал. За время его работы мы получили заявки от 15 стран", - сказал Сунь Чунь, инженер, отвечающий за измерения и контроль FAST.

По словам Суня, в число 15 стран входят Германия, Италия и Франция, а заявки в основном касаются наблюдений быстрых радиовсплесков, пульсаров и исследований нейтрального водорода.

Расположенный в глубокой и круглой карстовой впадине в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, FAST официально открылся для международных ученых 31 марта 2021 года. С тех пор иностранным исследовательским группам было предоставлено в общей сложности около 900 часов наблюдений.

Британский астроном Ральф Итоу, получивший докторскую степень по астрофизике пульсаров в Манчестерском университете, работает пульсарным астрономом в Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук.

По словам Итоу, открытие FAST для всего мира означает, что теперь астрономы могут проводить эксперименты, которые раньше были невозможны из-за недостаточной чувствительности телескопов, и ярким примером этого является возможность обнаружения пульсаров, расположенных во внешних галактиках.

Инженеры в центре управления усердно следят за наблюдениями в реальном времени, такими как поиск пульсаров, которые отображаются на экранах, обновляемых данными, поступающими из космоса, и работают над тем, чтобы FAST стал еще более стабильным и эффективным.

В настоящее время телескоп ежегодно проводит около 5300 часов наблюдений, играя важную роль в непрерывном выпуске результатов научных исследований.

В настоящее время FAST выполняет задачи по наблюдению таких научных целей, как поиск пульсаров, хронометраж пульсаров, исследование неба на нейтральном водороде и быстрые радиовсплески.

Обладая исключительной чувствительностью, FAST обнаружил более 890 пульсаров по состоянию на начало этого года, что более чем втрое превышает суммарное количество пульсаров, обнаруженных аналогичными телескопами за рубежом за тот же период.