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dima0782
11 bit Studios: бета-версия Frostpunk 2 стартует в апреле
В рамках этого события игроки смогут опробовать режим песочницы, который, предположительно, будет основан на тех же принципах, что и аналог из первой части.

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11 bit Studios сообщила, когда именно состоится бета-тестирование Frostpunk 2, хотя пока неясно, будет ли это единственное подобное тестирование или студия планирует еще несколько до выхода финальной версии.

Frostpunk 2 дебютирует 25 июля 2024 года на PC, а консольное издание выйдет на рынок в следующем году. Бета-версия игры станет доступна раньше, в апреле. 11 bit Studios объявила, что бета-версия Frostpunk 2 будет доступна с 15 по 22 апреля. В рамках этого события игроки смогут опробовать режим песочницы, который, предположительно, будет основан почти на тех же принципах, что и аналог первой части.

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То есть нас не познакомят с сюжетом напрямую, но при этом предоставят ряд возможностей по расширению города и добыче ресурсов. Бета-версия игры будет доступна тем, кто оформит предварительный заказ на Frostpunk 2 Deluxe Edition.

Специальное издание предлагает: возможность поиграть в Frostpunk 2 за три дня до официального релиза, доступ к трем расширениям, которые выйдут после дебюта базы, новеллу "Warm Meat", расширяющую вселенную, цифровой артбук и саундтрек, а также загадочный предмет для разблокировки.

Frostpunk 2 вернется в тот же замерзший сеттинг, хотя сама история происходит через 30 лет после событий первой части. Земля по-прежнему охвачена бесконечным холодом и суровым ледяным климатом, а игрокам предстоит управлять действиями главы города, жаждущего ресурсов.

#игры #11 bit studios #frostpunk #frostpunk 2
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