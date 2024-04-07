Microsoft все еще предпринимает ряд различных шагов, чтобы побудить геймеров (включая владельцев PS5) купить Xbox.

Сара Бонд, президент бренда Xbox, как сообщается, проинформировала команды о текущей работе в компании. В одном из сообщений содержалась информация о том, что работа над консолью следующего поколения, которая, как ожидается, обеспечит "самый большой технологический скачок", уже идет "полным ходом".

С этим не поспоришь - Xbox проигрывает в этом поколении по всем статьям, а PlayStation "отпрыгнула" на такое расстояние, что догнать ее в ближайшие несколько лет может оказаться невозможным. Действительно, стоит отметить, что в конце 2024 года обеим приставкам будет уже по четыре года - таким образом, мы уже будем "позади" половины жизненного цикла аппаратного обеспечения.

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Microsoft все еще предпринимает ряд различных шагов, чтобы побудить геймеров (включая владельцев PS5) купить Xbox. Одна из целей - создать специальную команду по сохранению старых видеоигр, чтобы даже классика нескольких десятилетий назад могла без проблем работать на новом оборудовании Xbox.

И раз уж мы заговорили о "новом", Сара Бонд подтвердила, что в настоящее время ведется активная работа над следующим поколением аппаратного обеспечения. При этом она не стала ходить вокруг да около:

"Прошло почти полгода с тех пор, как мы объединились как организация (речь идет о слиянии с Activision Blizzard - прим. ред.). Наши коллективные достижения за это время были огромны. Каждый должен испытывать чувство гордости за то, чего мы достигли, и радоваться открывающимся возможностям. Мы полным ходом работаем над нашим аппаратным обеспечением следующего поколения, стремясь совершить самый большой технологический скачок в истории этого поколения".

Стоит отметить, что в этом году стоит ожидать более мощных релизов консолей PS5 и Xbox Series X. Согласно ряду утечек, как минимум первая получит, в первую очередь, более мощный графический чип и более быструю память, что позволит разработчикам обеспечить либо лучшую стабильность, либо дополнительные графические возможности.