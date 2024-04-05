Выход PCI Express 7.0, или сокращенно PCIe 7.0, запланирован на ближайшие годы, а это значит, что в продаже появятся SSD-накопители со скоростью до 60 Гб/с.

Стандарт PCI Express 7.0, или сокращенно PCIe 7.0, начнет выходить на рынок раньше, чем предполагалось. PCI-SIG, организация, отвечающая за стандарты PCIe, объявила технические спецификации PCIe 7.0 и сообщила, что новый стандарт будет выпущен в 2025 году. Однако это не означает, что конечные продукты, а именно видеокарты, SSD и материнские платы, будут выпущены в следующем году.

Организация объявила, что опубликует финальную версию стандарта PCIe 7.0 в 2025 году. Таким образом, можно утверждать, что продукты, использующие этот стандарт, начнут появляться в 2026 году, а в целом получат широкое распространение в 2027-28 годах. Изначально PCIe 7.0 будет ориентирован на корпоративный рынок, где преимущество получат такие требовательные к пропускной способности приложения, как искусственный интеллект и сетевые технологии. Что касается конечных потребителей, то если посмотреть на текущую картину, то мы увидим, что рынок ПК еще не насыщен устройствами PCIe 5.0, а PCIe 6.0 еще не вышел на рынок игровых ПК.

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В случае с PCIe 7.0, как мы понимаем, все будет идти по стопам прошлого. Мы привыкли, что пропускная способность PCI Express удваивается с каждым поколением, а PCIe 7.0 будет предлагать максимальную скорость передачи данных до 128 ГТ/с. Таким образом, PCIe 7.0 будет в 8 раз быстрее, чем нынешний PCIe 4.0, и в 4 раза быстрее, чем PCIe 5.0. PCIe 7.0 будет обеспечивать двунаправленную передачу данных со скоростью до 512 Гб/с через слот x16 и до 128 Гб/с для слота x4.

Дополнительная пропускная способность, безусловно, будет полезна для соединений между процессором и чипсетом. Не будет ограничений и для множества интегрированных устройств, таких как сети 10 Гбит/с, WiFi 7, USB 4 и Thunderbolt 4, которые будут комфортно работать в конечном потребительском продукте. В то же время скорости начнут выходить за пределы возможностей конкретных продуктов, таких как SSD.

Теоретически модели SSD с интерфейсом PCIe 7.0 x4 могут достигать скорости последовательной передачи данных до 60 ГБ/с. Конечно, для достижения таких скоростей потребуются значительные усовершенствования в контроллерах SSD и технологиях NAND.

Для большинства пользователей скорости, предлагаемые PCIe 7.0, не являются необходимостью. Сегодня даже слот PCIe 4.0 x16 не является узким местом для RTX 4090. Мы даже все еще видим видеокарты с разъемом x8. С другой стороны, ожидается, что видеокарты следующего поколения (серии RTX 5000 и RX 8000) будут оснащены поддержкой PCIe 5.0. PCIe 6.0 появится через несколько лет, а PCIe 7.0 - еще раньше.