Поддержка Windows 10 закончится 14 октября 2025 года. Однако Microsoft будет предлагать платные патчи, и только что стало известно, сколько за них придется заплатить. Стоит напомнить, что подобное решение уже использовалось для Windows 7.

Windows 10 не будет получать новых функций и исправлений безопасности с 14 октября 2025 года. Учитывая, что Windows 10 по-прежнему остается самой популярной операционной системой Microsoft, а популярность Windows 11 снижается, пользователи и предприятия смогут получать расширенные обновления безопасности (ESU) после этой даты. Компания объявила о таком плане в прошлом году, а теперь мы узнали стоимость пакета.

Платные обновления безопасности после прекращения поддержки устаревшей версии Windows 10 обойдутся пользователям и компаниям в 61 долл. за устройство в течение одного года, при этом стоимость подписки будет удваиваться каждый год в течение трех лет. Таким образом, после первого года мы будем платить 122 долл. за устройство и 244 долл. за устройство в последний год дополнительной поддержки.

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Нельзя отрицать, что такими расценками редмондский гигант хочет побудить пользователей не продолжать использовать "десятку", а переходить на Windows 11, число установок которой за последний месяц упало, а разница между обеими системами заметна и невыгодна для последней. С другой стороны, такие платные обновления по определению не являются долгосрочным решением.

"Расширенные обновления безопасности не являются долгосрочным решением, а скорее временным мостом", - пишет Microsoft. "ESU не включают новые функции, исправления, не связанные с безопасностью, или запросы на изменение дизайна. Программа ESU не расширяет поддержку Windows 10. Поддержка ограничивается активацией лицензий ESU, установкой ежемесячных обновлений ESU и устранением проблем, которые могли быть вызваны самим обновлением".

Лицензии ESU для устройств с Windows 10 будут доступны для приобретения с октября 2024 года, за год до официального окончания поддержки.