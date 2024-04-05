Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Windows 10 будет получать платные обновления после окончания поддержки
Поддержка Windows 10 закончится 14 октября 2025 года. Однако Microsoft будет предлагать платные патчи, и только что стало известно, сколько за них придется заплатить. Стоит напомнить, что подобное решение уже использовалось для Windows 7.

реклама

Windows 10 не будет получать новых функций и исправлений безопасности с 14 октября 2025 года. Учитывая, что Windows 10 по-прежнему остается самой популярной операционной системой Microsoft, а популярность Windows 11 снижается, пользователи и предприятия смогут получать расширенные обновления безопасности (ESU) после этой даты. Компания объявила о таком плане в прошлом году, а теперь мы узнали стоимость пакета.

Платные обновления безопасности после прекращения поддержки устаревшей версии Windows 10 обойдутся пользователям и компаниям в 61 долл. за устройство в течение одного года, при этом стоимость подписки будет удваиваться каждый год в течение трех лет. Таким образом, после первого года мы будем платить 122 долл. за устройство и 244 долл. за устройство в последний год дополнительной поддержки.

реклама

Нельзя отрицать, что такими расценками редмондский гигант хочет побудить пользователей не продолжать использовать "десятку", а переходить на Windows 11, число установок которой за последний месяц упало, а разница между обеими системами заметна и невыгодна для последней. С другой стороны, такие платные обновления по определению не являются долгосрочным решением.

"Расширенные обновления безопасности не являются долгосрочным решением, а скорее временным мостом", - пишет Microsoft. "ESU не включают новые функции, исправления, не связанные с безопасностью, или запросы на изменение дизайна. Программа ESU не расширяет поддержку Windows 10. Поддержка ограничивается активацией лицензий ESU, установкой ежемесячных обновлений ESU и устранением проблем, которые могли быть вызваны самим обновлением".

Лицензии ESU для устройств с Windows 10 будут доступны для приобретения с октября 2024 года, за год до официального окончания поддержки.

#windows 10 #обновление windows 10
+
Написать комментарий (0)
Начиная с 2025 года Microsoft будет брать $61 в год с пользователей Windows 10
Microsoft позволила скрыть приложение Windows Backup на неподдерживаемых ПК
StatCounter: Windows 10 по-прежнему гораздо популярнее, чем Windows 11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
9
InfoBRICS: В потенциальном бою шансы F-16 против МиГ-31 стремятся к нулю
12
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Samsung обеспокоена возможностью нехватки воды для производства чипов в будущем
+
Breaking Defense: Пентагон разрешил полёты истребителей F-35A в грозовых условиях
1
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
3
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
+
Российский дрон «Хруст» может работать в зоне радиационного заражения и химических аварий
+
Обновление One UI 6.1 вызывает проблемы со сканером отпечатков пальцев в Galaxy S23
5
Россия готовится к запуску своей версии Starlink
1
На Украине снова "пересчитали", сколько высокоточных крылатых ракет осталось у России
2
Qualcomm заявила, что ее процессор Snapdragon X Elite уничтожит Intel Meteor Lake
1
ZOTAC выпустила новую линейку мини-ПК на базе процессоров Intel Core Ultra и Ryzen
+
AMD представила три новых процессора Ryzen Zen 3+ без встроенной графики
+
Концерн Калашников представил новый разведывательный беспилотник СКАТ 350М
+

Популярные статьи

Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
49
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
261
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
9
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
5
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
5
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
91
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
223
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
106
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
36

Сейчас обсуждают

Антон Плакидин
01:16
такую статью настрочить по такой элементарщине, автору похоже заняться нечем
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
Dusty Soldier
01:16
Через Теле2 спокойно оплачивается, аналогично МТС. Но, многие игры через Стим не купить.
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
kitava
01:10
Да да конечно. Безопасноть это устраивать прокси войнушку с ядерной державой.
Столтенберг: Боевые действия на украинских территориях нужны для безопасности НАТО
REY_B_
01:07
Машинное время нейросетей очень дорого, так что рисовать "котиков" всем желающим, оно не может. В будущем, из-за издыхающего кремния, перспектив тут нет. Да и то, что ИИ делает, массово ведь не нужно...
О перспективах развития искусственного интеллекта и нейросетей
REY_B_
00:59
Ну да быстрее, пока что-то тебе через браузер, через рекламный модуль не закинут. - Лично я юзаю Каспера. После того, как эту контору прокатили на Западе, он реально исправился. Даже "ложных" срабатыв...
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
Сергей Вьюков
00:56
S 23 ultra. Как работал. Так и продолжает работать. Даже через плёнку защитную
Гиперзвуковую баллистическую ракету «Хвасонпхо-16Б» испытали в КНДР
REY_B_
00:53
За всю историю моего пользования ПК, я знал только одну действительно полезную утилиту, о которой сожалею до сих пор. А всё остальное приходило и уходило. - Она работала под ХРюшей, и напрочь блокиров...
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
Shteger
00:50
из личного опыта: пульт самсунг дохнет где то на 0.9В. Часы с шагающим ходом (тикающие) останавливаются где то на 1В. С плавным ходом рекорд был 0.7В, но и жрет он сильнее.
Как правильно проверять батарейки мультиметром
jsth
00:48
да, но это максимум (может конечно в каких-то отдельных сценах и больше будет, но ближе к реальности так). А так играю на лок 170 (если накидать зажигалок, то будет просадка вплоть до 80, но это надо ...
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
l33t_h4x00r
00:45
не с СУ, а с мигами-29
InfoBRICS: В потенциальном бою шансы F-16 против МиГ-31 стремятся к нулю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем