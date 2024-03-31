Американское космическое агентство (NASA) запустит три ракеты во время солнечного затмения 8 апреля. Ученые намерены изучить изменения в атмосфере.

В понедельник НАСА опубликовало информацию о том, что во время затмения в атмосферу будут запущены три зондирующие ракеты в рамках проекта под названием APEP.

Исследователи намерены наблюдать за колебаниями в атмосфере Земли во время затмения.

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Зондирующие ракеты будут отправлены в ионосферу, которая находится на высоте от 48 до 965 км. В этой части атмосферы содержится достаточно ионов и свободных электронов, чтобы отражать электромагнитные волны.

Запуск ракет будет произведен с летного комплекса Уоллопс на острове Уоллопс в американском штате Вирджиния на побережье Атлантического океана.

Затмение солнца произойдет в 14.06-16.33 по местному времени. Согласно прогнозам, во время затмения в месте расположения объекта будет заблокировано около 81 % солнечных лучей. Этот момент, называемый пиком затмения, наступит в 15.33 по местному времени.

NASA запустит ракеты в три разных момента. Первая из них будет отправлена в ионосферу за 45 минут до начала затмения, вторая - во время затмения, а третья - через 45 минут после его окончания.

Ученые считают, что внезапное прерывание солнечных лучей может временно нарушить работу телекоммуникационных систем на Земле из-за воздействия на ионосферу.

Ракеты НАСА поднимутся на максимальную высоту 420 км. Когда они достигнут ионосферы, зондирующие ракеты с помощью установленных на них приборов измерят плотность заряженных и нейтральных частиц, а также поведение магнитных и электрических полей.

Арох Барджатия, ученый, который будет руководить миссией, рассказал о проекте следующее: "Ионосфера - это область, которая отражает и распространяет радиосигналы. Прохождение сигналов влияет и на спутниковую связь. Понимание ионосферы крайне важно для разработки моделей, которые позволят нам предсказывать возникающие здесь проблемы и гарантировать, что в мире, который все больше зависит от систем связи, все не пойдет не так".