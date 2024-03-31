Согласно новому отчету, Huawei выпустит тройной смартфон в этом году. Каким же будет внешний вид диковинного телефона?

Компания Huawei, один из лидеров на рынке складных телефонов, раскрыла патент на смартфон с тройным складным экраном. Пока неизвестно, когда бренд представит этот смартфон, но патент предлагает несколько интересных деталей о дизайне телефона. Кроме того, утверждается, что телефон с тройным складыванием может быть выпущен уже в конце этого года.

Ранее Samsung уже демонстрировала свой смартфон с тройным складным экраном на мероприятии CES, но не выпустила его в продажу.

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Недавно ITHome опубликовал патенты Huawei на эту тему. В сложенном состоянии смартфон принимает форму буквы "Z", а само устройство имеет две разные петли.

Один из самых полезных аспектов устройства тройного сложения заключается в том, что экран, соединенный со вторым шарниром, может быть откинут наружу, так что третья часть экрана может использоваться в качестве экрана, когда устройство сложено.

Данное устройство еще не выпущено, но самой большой проблемой представляется дизайн, поскольку устройство с двумя разными шарнирами будет состоять из сложных деталей и будет довольно тяжелым. Однако в патенте Huawei каждая часть экрана имеет разную толщину, что снижает вес.

Судя по всему, этот год будет очень активным для рынка складных смартфонов. И хотя слухи пока не окончательны, мы можем ожидать, что в 2024 году многие производители телефонов представят смартфоны с тройным раскладыванием.