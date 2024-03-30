Исследование, проведенное в Астонском университете в Великобритании, обещает предложить интернет-провайдерам более доступный способ повышения скорости в существующих оптоволоконных сетях.

Ученые из Великобритании утверждают, что им удалось разработать способ передачи интернета со скоростью 301 000 Тбит/с по одному стандартному оптическому волокну.



Исследователи из Астонского университета добились этого, задействовав новые диапазоны длин волн - или, по сути, дополнительные цвета, — которые не используются в нынешних оптоволоконных кабелях.



"В общем, данные передавались по оптическому волокну, как при домашнем или офисном подключении к Интернету", — говорит Ян Филлипс, один из исследователей Астонского университета, работавших в команде.

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Другие ученые смогли добиться еще более высоких скоростей передачи данных в Интернете - более 1 млн Гбит/с, эффективно разделив оптический свет на большее количество длин волн, чтобы увеличить скорость передачи данных. Однако в исследовательской работе команды Астонского университета говорится, что эти решения могут потребовать модернизации всей оптоволоконной сети.



"В отличие от этого, MBT (многополосная передача), хотя и ограничена общей пропускной способностью установленного стандартного одномодового волокна (SSMF), требует модернизации системы только на уровне узла и оператора", — пишут исследователи. Они добавляют, что их эксперимент был проведен на оптическом волокне длиной 50 километров.



В частности, команда разработчиков создала "оптические усилители и оптические эквалайзеры усиления", которые могут задействовать E- и S-диапазоны, наряду с уже коммерциализированными C- и L-диапазонами. "До разработки нашего устройства никто не мог должным образом эмулировать каналы E-диапазона контролируемым способом", — говорит Филлипс.



Исследование обещает предложить интернет-провайдерам более доступный способ повышения скоростей в существующих оптоволоконных сетях. "Увеличение пропускной способности системы за счет использования большего количества доступного спектра - не только традиционного C-диапазона, но и других диапазонов, таких как L, S, а теперь и E-диапазона - может помочь снизить стоимость предоставления этой полосы пропускания", — добавил профессор Астонского университета Владек Форисяк (Wladek Forysiak). "Это также более экологичное решение, чем развертывание большего количества новых волокон".