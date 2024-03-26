По последней информации, OpenAI ведет переговоры с киностудиями и режиссерами в Голливуде. Утверждается, что в основе переговоров лежит инструмент искусственного интеллекта для создания видео "Sora", который был представлен некоторое время назад.

Компания OpenAI, создатель ChatGPT и Dall-E, в феврале представила искусственный интеллект Sora, который преобразует вводимый текст в реалистичное видео высокой четкости. Пока Sora не доступна для публики, но OpenAI сделает ее доступной для всех в конце года. С другой стороны, компания уже показала искусственный интеллект Sora некоторым людям в Голливуде и провела его аудит. Однако дело не только в этом: OpenAI намерена продавать или сотрудничать с Голливудом. Эти заявления были подтверждены представителем OpenAI.

Однако на данный момент неизвестно, какие киностудии или режиссеры вовлечены в переговоры. Возможно, OpenAI также работает над лицензионным соглашением.

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С другой стороны, вопрос об искусственном интеллекте активно обсуждается в Голливуде. Многие режиссеры и студии уже используют искусственный интеллект на этапах до и после производства. Однако появление сервисов искусственного интеллекта, способных быстро создавать текст, изображения, звук и все более короткие видеоролики в ответ на запросы пользователей, ставит под угрозу работу многих специалистов, от иллюстраторов до актеров озвучивания.