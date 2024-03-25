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dima0782
Китай отказывается от использования Windows, Intel и AMD для государственных нужд
Вместо Windows китайское правительство продвигает дистрибутивы Linux, созданные внутри страны.

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С этого года китайское правительство полностью перешло на отечественное оборудование и программное обеспечение. Отныне муниципалитетам, министерствам и другим государственным учреждениям будет запрещено использовать компьютеры под управлением Windows или чипы от Intel и AMD.

В конце декабря китайский Центр информационной безопасности опубликовал список разрешенных процессоров, операционных систем и программного обеспечения для баз данных. Вместо Windows китайское правительство продвигает дистрибутивы Linux, созданные внутри страны.

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Большое влияние на Intel и AMD

Утвержденные процессоры в основном используют архитектуру Arm, а также x86. Однако Intel и AMD, которые производят почти все процессоры x86, оказались в стороне. В Китае есть несколько альтернативных поставщиков чипов x86, по крайней мере, по характеристикам они мало отличаются от предложений Intel и AMD. Financial Times, которая первой сообщила о китайской блокаде Windows, Intel и AMD, отмечает, что это грозит стать серьезной проблемой для этих сторон. Intel генерирует 27 % своих продаж в Китае, в то время как доля AMD составляет 15 %. Microsoft полагается на Китай гораздо меньше: по ее словам, эта страна приносит лишь 1,5 % ее годового дохода.

Чтобы получить разрешение, производители аппаратного и программного обеспечения должны предоставить полную документацию и код своих разработок. Microsoft, Intel и AMD на это не пойдут, а значит, в настоящее время у них нет продуктов, которые можно было бы продать китайскому правительству. То же самое относится и к поставщикам программного обеспечения для баз данных: 11 продуктов, одобренных для использования правительством, также все китайского производства.

Более конкурентоспособный Китай

Этим решением Китай наносит удар по американскому рынку чипов, возможно, в отместку за многочисленные экспортные ограничения Вашингтона. Например, китайским заказчикам не разрешается получать мощное оборудование для искусственного интеллекта от Nvidia или использовать новейшие EUV-сканеры ASML. Кроме того, западные страны по соображениям безопасности запрещают Huawei поставлять оборудование 5G и другие аппаратные средства.

Цель Америки - не допустить устаревания китайских чипов, чтобы Китай не мог использовать передовые технологии в военных целях. Вопрос лишь в том, удастся ли это сделать. Уходящий с поста генерального директора ASML Питер Веннинк уже предупредил, что жесткие ограничения могут привести к обратному результату. Темпы инноваций в Китае значительно ускорятся, поскольку отныне ему придется самостоятельно обеспечивать себя передовыми процессорами. Десятки миллиардов евро, например, вкладываются в компанию Huawei, чтобы сделать ее супердержавой в области производства чипов.

#amd #intel #китай #windows #китай новости #правительство китая
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