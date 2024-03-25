Первый китайский пассажирский поезд, работающий на водороде, успешно завершил испытание, показав высокую дальность хода и скорость, сравнимую с конкурентами. Китайский водородный поезд способен преодолеть расстояние в 1000 км и развить скорость 160 км/ч.

Китай успешно завершил испытания своего первого поезда на водородном топливе местной разработки и тем самым дал миру сигнал к появлению экологически чистого городского транспорта. Поезд, созданный компанией CRRC Changchun Railway Vehicles, завершил испытания с дальностью и скоростью, сравнимыми с европейскими конкурентами. CRRC также утверждает, что ее поезд на водородных топливных элементах является мировым лидером по энергоэффективности.

В отличие от обычных поездов, работающих на ископаемом топливе или воздушных линиях электропередач, этот инновационный поезд оснащен водородной силовой установкой. Китайский поезд на водородном топливе призван преобразить городские железные дороги: запас хода составляет 1 000 км, а максимальная скорость - 160 км/ч, что сопоставимо с европейскими конкурентами.

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Несмотря на это, CRRC утверждает, что ее поезд является мировым лидером по энергоэффективности: по данным испытаний, среднее потребление энергии составляет 5 кВт-ч/км. Поезд также оснащен функциями автоматического вождения, такими как запуск, остановка и возвращение в депо, но CRRC не сообщила, были ли они протестированы.

CRRC также протестировала водородную энергосистему поезда на прочность, работу при экстремальных температурах (от -25°C до 35°C), виброустойчивость, электромагнитную совместимость и пожаробезопасность. По данным Statista, эксплуатационная длина железнодорожной сети Китая превышает 155 000 км. Тем не менее, благодаря прорыву в электрификации, Китаю удалось сократить выбросы CO2 с 35 300 тонн до 5 440 тонн в период с 2013 по 2019 год. С помощью водородной технологии Китай хочет повторить этот шаг и обеспечить устойчивое развитие.