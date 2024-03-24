Официально. Что же предложит преемник модели C51?

Компания Poco, один из суббрендов Xiaomi, известна своими моделями, ориентированными на цену и производительность. Модель Poco C61, которая будет представлена в ближайшее время, и дальше продолжит эту традицию.

В недавно опубликованном тизерном изображении Poco объявила, что долгожданная модель Poco C61 будет представлена 26 марта.

реклама

Телефон, который будет работать на платформе MediaTek Helio G36, получит 6,71-дюймовую ЖК-панель с частотой обновления 90 Гц и яркостью 500 нит на передней панели. Кроме того, пользователям будут предложены две конфигурации памяти - 4 ГБ/64 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ. В комплект поставки войдет аккумулятор емкостью 5 000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт и операционная система Android 13.

На задней крышке Poco C61 расположена двойная камера. Здесь мы встретим 8-Мп основной и 0,08-Мп вспомогательный датчики. Спереди находится 5-Мп камера для видеозвонков и снимков селфи. Среди других особенностей - установленный сбоку сканер отпечатков пальцев для биометрической аутентификации.

Версия с 4 ГБ/64 ГБ будет продаваться по цене 90 долларов, а версия с 6 ГБ/128 ГБ - по цене 100 долларов.