Apple будет использовать новую структуру уменьшения краев - технологию, позволяющую минимизировать ободки в нижней части экрана.

Несмотря на то что до презентации Apple новых iPhone 16 и iPhone 16 Pro еще несколько месяцев, мы уже знаем многое из их особенностей. Например, размер экрана моделей Pro увеличится до 6,3 и 6,9 дюйма, что будет сопровождаться использованием новой технологии для максимального уменьшения краев.

На iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max мы уже видели уменьшение краев экрана по сравнению с предыдущим поколением, но все iPhone 16 пойдут на шаг дальше, так как будет использована новая технология, чтобы уменьшить их еще больше, согласно утечке, пришедшей из Кореи.

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Дисплеи iPhone 16s будут без ободков

Как сообщает SisaJournal, Apple будет использовать новую структуру edge-reduction - технологию, позволяющую минимизировать ободки в нижней части экрана. Эта технология достигается за счет обертывания внутренней медной проводки в более компактный пакет.

По слухам, Apple собирается задействовать технологию безграничного дисплея во всех четырех моделях iPhone 16, которые выйдут во второй половине текущего года. Как утверждается, компания и раньше пыталась использовать эту технологию в iPhone, но прошлые эксперименты были отклонены из-за чрезмерного нагрева.

В то время как на iPhone 16 Pro планируется увеличить экран, на базовых моделях этого не произойдет. Правда, они по-прежнему будут иметь диагонали 6,1 и 6,7 дюйма, но при этом будут отличаться уменьшенными рамками, которые появятся благодаря новой технологии. Эстетическое изменение, которое будет очень желанным.

Не будем забывать и о том, что в iPhone 16 будет изменено расположение фотосистемы: объективы задних камер будут располагаться не по диагонали, а по вертикали. Это изменение позволит записывать пространственное видео для Apple Vision Pro.