AMD, один из крупнейших в мире брендов по производству видеокарт и процессоров, вносит существенные изменения в свой производственный план. Согласно заявлениям, некоторые из новых продуктов компании будут производиться по 4-нм техпроцессу Samsung.

Компания AMD, известная своими видеокартами и процессорами для геймеров, в ближайшее время может внести важные изменения в производство. По информации из надежных источников, компания договорилась с Samsung Foundry о производстве низкоуровневых процессоров и видеокарт.

Некоторые продукты Ryzen и Radeon будут производиться по 4-нм техпроцессу Samsung

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@Tech_Reve, ставший надежным источником в мире технологий, упомянул о новом производственном плане AMD в социальных сетях. Согласно этому сообщению, модели APU начального уровня AMD будут производиться по 4-нм техпроцессу Samsung Foundry в краткосрочной перспективе из-за увеличения заказов TSMC. В долгосрочной перспективе Samsung начнет выпускать чипы для видеокарт Radeon. Кроме того, Tech_Reve заявил, что модель APU, которая будет использоваться в Playstation 5 Pro, действительно будет производиться по 4-нм техпроцессу Samsung, но AMD отказалась от этого решения.

Несмотря на то, что заявлено, что Samsung вскоре будет производить продукцию AMD, неизвестно, какие чипы Ryzen и Radeon включены в эту сделку. Согласно утверждениям, APU Sonoma Valley, который, как ожидается, будет включен в следующее поколение Steam Deck, станет одним из чипов, производимых по 4-нм техпроцессу Samsung. Кроме того, низкоуровневые APU Samsung могут оказаться в числе процессорных пакетов для портативных консолей. Посмотрим, как Samsung, отстающая от TSMC по энергоэффективности, проявит себя в продуктах AMD.