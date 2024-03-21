Сэм Альтман подтвердил, что они планируют выпустить новую версию ChatGPT в этом году

Сэм Альтман в подкасте с Лексом Фридманом рассказал, что OpenAI планирует выпустить последнюю версию ChatGPT, которая затмит все предыдущие версии.

Новейшая модель, скорее всего, получит название ChatGPT 5. Несмотря на то что базовые функции чатбота останутся прежними, он предложит несколько дополнительных преимуществ, таких как автономное выполнение задач.

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Его уже тестируют некоторые владельцы бизнеса. Их имена не разглашаются.

Интернет с нетерпением ждет выхода следующей версии ChaGPT. Люди на X часто спорят о том, когда компания выпустит 4,5 или 5 версию GPT.

Слухи разгорелись еще больше, когда на Bing появился кэшированный сниппет, подтверждающий запуск GPT 4.5.

Однако компания прояснила ситуацию и заявила, что пока не может назвать официальную дату выхода, особенно потому, что до того, как инструмент будет обнародован, необходимо еще многое сделать.

1. Тщательное тестирование - Чтобы убедиться, что инструмент готов к использованию, ему придется пройти тщательное тестирование на безопасность. В последнее время чатбот Google с искусственным интеллектом не раз становился объектом споров из-за ошибок, которые он постоянно совершает. Поэтому, вероятно, хорошей идеей будет тщательно протестировать продукт перед его запуском.

2. Потребность в энергии - Еще одна серьезная проблема, связанная с выпуском, - это потребность в энергии. Альтман уже говорил о том, что для работы платформы искусственного интеллекта требуется огромное количество энергии. С внедрением новейшей модели GPT, которая, очевидно, лучше всех предыдущих, потребление энергии, как ожидается, возрастет. Альтман также работает над созданием электростанции ядерного синтеза под названием Polaris, чтобы решить энергетический кризис ИИ.

3. Чипы ИИ - Альтман также рассказал о трудностях, связанных с закупкой достаточного количества чипов ИИ, строительством центров обработки данных и поддержанием цепочки поставок. А если объединить все эти трудности с огромным количеством людей, которые будут использовать инструмент после его выпуска, то удовлетворить потребности будет еще сложнее.

Говоря об этой проблеме, Альтман сказал: "Нам понадобится такое количество вычислений, о котором сейчас просто трудно рассуждать".

Это стало неожиданностью для ведущего, который только что закончил хвалить инструмент. Но Альтман объяснил, что для того, чтобы продолжать развиваться и создавать лучшие инструменты для будущего, нужно признать, что те, которые у нас есть сейчас, - это отстой.

Он признал, что, хотя GPT 4 и достиг некоторых выдающихся результатов, технология - это движение вперед, и скоро мы будем оглядываться на него так же, как сейчас оглядываемся на GPT 3.