Honor Magic 6 Ultimate Edition оснащен 6,8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем, 50-мегапиксельной камерой для селфи и датчиком глубины ToF 3D

Компания Honor, которая продолжает работать, не попадая под санкции США после разрыва с Huawei, показала свою новую флагманскую модель, Honor Magic 6 Ultimate.

Magic 6 Ultimate Edition вызывает любопытство, что же он предлагает пользователям.

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Honor Magic 6 Ultimate Edition оснащен 6,8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2800×1280 и частотой обновления 120 Гц. На передней панели телефона находится вырез с 50-мегапиксельной камерой для селфи и датчиком глубины ToF 3D.

В смартфоне установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3. Изготовленный по технологии 4 нм, этот чипсет состоит из 1 ядра ARM Cortex-X4 с частотой 3,3 ГГц, 3 ядер ARM Cortex-A720 с частотой 3,2 ГГц, 2 ядер ARM Cortex-A720 с частотой 3,0 ГГц и 2 ядер ARM Cortex-A520 с частотой 2,3 ГГц. Кроме того, чипсет компании включает графический блок Adreno 750 с поддержкой Ray Tracing.

Телефон будет оснащен 16 ГБ оперативной памяти и предложит варианты хранения данных на 512 ГБ или 1 ТБ. Он также будет поддерживать функцию спутниковой связи, которая в последнее время часто встречается во флагманах. Тройной модуль камеры будет состоять из 50-мегапиксельной основной камеры, 180-мегапиксельной перископической камеры и 50-мегапиксельного ультраширокоугольного сенсора.

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