Благодаря инвестициям в эту сферу компания увеличивает свою рыночную стоимость и конкурирует с мировыми гигантами.

Стремительный прогресс в области искусственного интеллекта привел в эту сферу множество компаний. NVIDIA, известная своими видеокартами, теперь стала пионером в области искусственного интеллекта и робототехники. Благодаря инвестициям в эту сферу компания увеличивает свою рыночную стоимость и конкурирует с мировыми гигантами. NVIDIA сделала большой шаг, анонсировав Project GR00T, Isaac Manipulator, Isaac Perceptor и Jetson Thor для человекоподобных роботов. Итак, что же делают эти технологии? Вот подробности...

NVIDIA привлекает внимание своими недавно анонсированными технологиями. Первая из них, Project GR00T, позволяет человекоподобным роботам понимать естественный язык и подражать человеческому поведению. Компания заявляет, что эта модель может быть обучена на различных наборах данных и использоваться в различных областях, таких как создание текстов, обработка видео и изображений.

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Вторая важная разработка связана с новыми технологиями, которые NVIDIA добавила в платформу для роботов Isaac. Isaac Manipulator предлагает модели, разработанные для специализированных роботизированных рук, а Isaac Perceptor обеспечивает передовые возможности видения с помощью 3D-камер. Таким образом, роботы смогут эффективнее выполнять специальные задачи.

Недавно анонсированная технология Jetson Thor определяется как компьютер, который будет функционировать в качестве "мозга" человекоподобных роботов. Подчеркивается, что эта технология специально разработана для облегчения взаимодействия между людьми и машинами.