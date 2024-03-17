Количество интернет-спутников компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, стремительно растет. После последнего запуска 16 марта общее число спутников Starlink достигло 6 000

SpaceX продолжает добиваться невозможного и сложного в области космоса. Компания, принадлежащая Илону Маску, пытается доставить людей на Луну и дальше с помощью Starship, самой большой и мощной космической ракеты в истории, а также обеспечить глобальный спутниковый доступ в интернет с помощью спутников Starlink. В соответствии с этой целью SpaceX вывела на околоземную орбиту 6 000-й интернет-спутник Starlink, запуск которого состоялся 16 марта в 03:21.

При запуске с космодрома Кеннеди использовалась ракета Falcon 9, которая до этого летала 19 раз. В результате этого запуска число спутников Starlink, выведенных в космос с момента начала развертывания группировки компанией SpaceX в 2019 году, превысило 6 000.

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Как и планировалось, первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8,5 минут после старта и приземлилась на беспилотный корабль "A Shortfall of Gravitas", развернутый в Атлантическом океане. Разгонный блок Falcon 9 вывел 23 спутника Starlink на целевую орбиту примерно через 65,5 минут после взлета. Этот разгонный блок не является многоразовым и продолжает висеть на орбите.

Однако SpaceX хочет устранить эту проблему с помощью огромной ракеты Starship. Starship - это ракета, предназначенная для многоразового использования всех ступеней. С помощью этого космического корабля, который можно будет быстро использовать повторно, планируется совершать пилотируемые путешествия на Луну, а затем на Марс. В прошлый четверг SpaceX совершила третий испытательный полет Starship и впервые выполнила целевые миссии практически идеально.