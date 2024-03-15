Android 15 сможет находить потерянные телефоны, даже если они выключены.

В следующей версии Android, обозначенной как Android 15, произойдет радикальная перемена в управлении потерей мобильных устройств. В частности, пользователи Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro получат доступ к инновационной функции: возможность определять местоположение телефона, даже если он выключен.

Эта разработка станет своеобразным ответом на ситуацию, в которой оказалась Google, поскольку Apple еще не сделала необходимого шага для создания сети определения местоположения устройств. Однако давайте посмотрим, как будет работать эта новая технология.

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Как работает "Поиск выключенного устройства"?

Когда устройство Android выключается, его контроллеры Bluetooth перестают получать питание. Это не позволяет им излучать радиочастотные сигналы, а значит, другим близлежащим устройствам, входящим в сеть Find My Device, будет сложно определить его местоположение.

Однако компания Google разработала оригинальное решение под названием "Поиск при выключенном питании". Эта функция позволяет устройству хранить заранее рассчитанные Bluetooth-маяки в памяти своего Bluetooth-контроллера. Даже если устройство выключено, оно все равно будет передавать эти маячки другим близлежащим устройствам.

Главное, чтобы аппаратное обеспечение устройства поддерживало активацию драйвера Bluetooth даже при выключении всех остальных компонентов. Кроме того, производителям устройств придется внести дополнительные изменения, чтобы включить эту функцию.

Владельцы Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro смогут воспользоваться этой функцией после обновления до Android 15. Даже выключив телефон, они будут уверены, что смогут отследить его в случае потери. Это особенно полезно, когда у телефона разряжается батарея или он намеренно выключен для экономии энергии.

Эта функция появится в Android 15 и, что логично, в Google Pixel 9 и 9 Pro. Реальность такова, что не все устройства Google будут совместимы с этой функцией. Согласно информации, полученной от Android Police, совместимыми, скорее всего, окажутся Pixel 8 Pro и Pixel 8.

Ни Pixel Fold, ни последнее поколение Google Pixel не будут совместимы с этой новой функцией. Основная причина этого заключается в том, что, как уже говорилось выше, необходим специальный драйвер Bluetooth, а значит, устройства, не имеющие этого драйвера, не будут поддерживать новую функциональность.