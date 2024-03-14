Исследовательская организация Omdia сообщает, что в этом году Samsung значительно увеличит использование OLED-панелей производства LG в своих телевизорах.

По данным агентства рыночных исследований Omdia, компания Samsung Electronics значительно увеличит использование панелей WOLED (White OLED) производства LG в своих телевизорах, которые будут выпущены в этом году. LG Display и Samsung Electronics заключили долгосрочное соглашение о поставках. В рамках этого соглашения в этом году ожидается поставка сотен тысяч панелей.

Исполнительный директор Omdia Korea Чон Юн Сон на конференции Korea Display Conference заявил, что в этом году Samsung будет использовать 700-800 тысяч WOLED-панелей в OLED-телевизорах. В прошлом году эта цифра составляла 10-20 тысяч единиц. У Samsung уже есть линейка OLED-телевизоров, включающая 55-дюймовые, 65-дюймовые, 77-дюймовые и 83-дюймовые модели. LG Display планирует поставлять Samsung OLED-панели для всех своих продуктов, включая 42-дюймовые, 48-дюймовые, 55-дюймовые и 77-дюймовые модели.

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Согласно данным исследования, Samsung будет использовать панели WOLED в телевизорах LG серий B и C в своих OLED-телевизорах. С другой стороны, Samsung продолжит использовать QD-OLED панели собственного производства в телевизорах высокого класса, таких как S95D в серии 2024 в этом году.

Однако утверждается, что Samsung сосредоточит свое производство на QD-OLED панелях, и по этой причине LG поставляет панели WOLED. Согласно Omdia, в этом году Samsung Display выпустит 1,4 млн QD-OLED-панелей и почти все их использует в собственных продуктах. Оставшаяся часть будет поставлена Sony. LG выпустит 6 млн OLED-панелей, из которых почти 4 млн будет использовано самостоятельно. Остальное будет поставляться в основном Samsung и Sony.