Сможет ли фильм оправдать эти ожидания, пока неизвестно.

Вселенная Minecraft, интерес к которой проявляют миллионы игроков, теперь встретится с любителями кино. Несмотря на то, что этот кинопроект уже давно стоит на повестке дня, он прошел долгий процесс подготовки из-за некоторых неудач, с которыми столкнулся производитель Mojang Studios. Поэтому выход фильма ожидается позже, чем предполагалось, а ожидания зрителей весьма высоки.

Сможет ли фильм оправдать эти ожидания, пока неизвестно. Однако поклонники игры уже очень взволнованы. Minecraft впервые вышла в 2011 году и завоевала огромную популярность, предложив игрокам широкую свободу и мобильность. После такого успеха производитель игры Mojang Studios был приобретен Microsoft в 2014 году за 2,5 млрд долларов.

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источник: minecraft.net

На сегодняшний день Minecraft продан тиражом более 300 млн копий, что делает его самой продаваемой игрой всех времен. Кинокомпании, желающие воспользоваться этой популярностью, уже давно пытаются снять фильм по вселенной Minecraft. Похоже, что теперь вселенная Minecraft будет воплощена на большом экране.

Последние утечки говорят о том, что достигнуто соглашение о лицензионных сделках и маркетинговых стратегиях для большого проекта. Дистрибьютором фильма выступит Warner Bros., а продюсерами - Legendary Pictures, Mojang Studios и Vertigo.

Отмечается, что режиссерское кресло займет Джаред Хесс. В фильме будут задействованы настоящие актеры, а не анимация. Но пока точной информации о фильме не сообщается. Однако известно, что в фильме снимутся такие известные личности, как Джек Блэк, Джейсон Момоа, Даниэль Брукс и Эмма Майерс. Дата выхода назначена на 4 апреля 2025 года.