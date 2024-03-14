MacOS Sonoma 14.4, похоже, вызывает проблемы при попытке подключить Mac к внешнему монитору - есть ли новое обновление?

Недавно Apple выпустила macOS Sonoma 14.4, а также другие обновления операционной системы, такие как iOS 17.4 и watchOS 10.4. Однако была обнаружена ошибка, которая вызывает трудности у многих пользователей при попытке подключить Mac к порту USB-C внешнего монитора.

В последнее время форумы заполонили пользователи, сообщающие об этой проблеме. Похоже, что после обновления до macOS Sonoma 14.4 возникают трудности при подключении Mac к внешнему монитору, поскольку, судя по всему, новая версия macOS влияет на работу USB-концентратора некоторых мониторов.

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Пока что Apple официально не подтвердила проблему, которая, судя по всему, связана с последним обновлением macOS Sonoma. Однако такие платформы, как Reddit и собственные форумы Apple, пестрят комментариями по этому поводу. Ожидается, что компания выпустит обновление для устранения этой проблемы, особенно сейчас, когда ожидается выход iOS 17.4.1.

Пока же для тех, кто столкнулся с этой проблемой, было найдено временное решение. Если вы относитесь к их числу, вам может помочь следующее: откройте "Системные настройки", войдите в меню "Конфиденциальность и безопасность", найдите опцию "Разрешить подключение аксессуаров" и измените настройку на "Спрашивать каждый раз". Затем выключите и отсоедините монитор, перезагрузите Mac, снова включите и подключите дисплей.