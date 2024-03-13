Разработки технологического гиганта в области искусственного интеллекта продолжаются. По всей видимости, Apple тестирует рекламную платформу на основе искусственного интеллекта с группой избранных партнеров.

Несмотря на то, что Apple пока отстает в гонке искусственного интеллекта, она вносит улучшения во все сферы. Одной из таких областей, очевидно, является реклама. Согласно информации, Apple тестирует рекламную платформу с искусственным интеллектом, которая автоматически решает, где разместить рекламу в App Store, подобно Performance Max от Google, с небольшой группой рекламодателей.

Текущие рекламные форматы Apple включают два типа объявлений на вкладке поиска и на странице результатов поиска, объявления "Вам также может понравиться", которые появляются на страницах продуктов приложений, и объявления, которые появляются на вкладке "Сегодня", когда пользователи впервые открывают App Store. Благодаря этому рекламному инструменту, поддерживаемому искусственным интеллектом, рекламодатели сами выбирают бюджет, целевые расходы, аудиторию и страны, на которые они хотят выйти. Алгоритм автоматически решает, где лучше всего разместить рекламу бренда среди четырех доступных форматов.

реклама

Пока Apple тестирует этот инструмент в App Store, но эксперты считают, что со временем он будет распространен и на другие продукты компании. Предполагается, что этот шаг к размещению рекламы с помощью искусственного интеллекта может распространиться и на другие приложения и сервисы, такие как Apple News, Stocks и недавно запущенное приложение Sports.