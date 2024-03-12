Apple запустит "режим гарнитуры" для AirPods Pro в iOS 18

После добавления новых функций для AirPods и AirPods Pro в iOS 17, похоже, что Apple хочет продолжить это направление, добавив еще больше функций в iOS 18, в данном случае - функции слухового здоровья, которые будут относиться к доступности. Мы уже читали об этом раньше, и, похоже, это произойдет быстрее, чем ожидалось.

В последнем выпуске своей еженедельной рассылки Power On Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что новое поколение AirPods Pro от Apple ожидается не в 2024, а в 2025 году. Однако ожидается большой анонс - новая функция слухового здоровья, которая будет представлена в iOS 18.

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В настоящее время AirPods имеют функцию Active Listening, с помощью которой iPhone может превращаться в микрофон и передавать звук, захваченный iPhone, на AirPods в режиме реального времени. С другой стороны, AirPods также имеют функцию, которая позволяет лучше слышать, что говорят вам люди, когда вы их носите.

Марк Гурман называет эту новую функцию "режимом наушников", но не уточняет, что именно она будет делать, однако догадаться об этом можно. Он просто говорит, что эта функция появится в iOS 18, и это уже не первый раз, когда он говорит о том, что в AirPods Pro появятся функции контроля слуха.

В iOS 17 было добавлено множество новых функций для AirPods и AirPods Pro. Последние получили больше всего преимуществ, поскольку AirPods второго поколения теперь имеют адаптивный звук, сочетающий шумоподавление с режимом прозрачности, автоматическую регулировку громкости, которая настраивает громкость в зависимости от фонового шума, и функцию обнаружения разговора, которая приостанавливает музыку, если распознает, что с нами кто-то разговаривает.

Это будет хорошая функция, если она появится. Не забывайте, что ожидаются и новые функции искусственного интеллекта, а также новый, полностью обновленный и функциональный помощник. Осталось меньше трех месяцев, чтобы все узнать, ведь Apple объявит обо всем на следующей WWDC 2024, которая пройдет в первую неделю июня.