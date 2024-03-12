Китайский производитель полупроводников SMIC, как сообщается, создает команду для перехода на 3-нм техпроцесс. Однако неясно, как SMIC и Китай получат необходимое оборудование в условиях ограничений со стороны США.

SMIC, крупнейший китайский производитель полупроводников, по слухам, начнет производство 5 нм чипов для Huawei в конце этого года. Однако цели SMIC не ограничиваются этим. Согласно новой информации, компания создала специальную группу для разработки и подготовки к использованию технологии полупроводникового техпроцесса 3 нм.

Этот шаг SMIC можно рассматривать как часть усилий Китая по устранению зависимости от иностранных технологий и снижению зависимости от технологий США. Однако первой целью компании является массовое производство различных продуктов Huawei, включая процессоры для искусственного интеллекта, по 5-нм техпроцессу. Кроме того, компания создала внутреннюю группу исследований и разработок для 3-нм техпроцесса.

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Цель SMIC - 3 нм

Поскольку ASML, единственному поставщику передовой технологии EUV, американские ограничения запрещают поставлять оборудование китайским компаниям, предполагается, что китайский производитель будет использовать существующие машины DUV. На данном этапе SMIC и китайским производителям необходимо продемонстрировать серьезные инженерные успехи. Впрочем, они уже продемонстрировали такую возможность с Kirin 60s в Mate 9000 Pro. Поэтому за китайскими компаниями будет очень интересно наблюдать.

Однако не все так гладко и просто для SMIC. Компания уже борется с низкими объемами производства и высокими производственными затратами. Сообщается, что для решения этих проблем производитель полупроводников требует значительных субсидий от китайского правительства. Утверждается, что 5-нм чипы, произведенные на оборудовании DUV, на 50 % дороже, чем у TSMC. Это неприемлемо как с точки зрения конкуренции, так и с экономической точки зрения.

Пока неясно, сколько ресурсов SMIC выделит на 3-нм R&D команду и каков ее масштаб. Поэтому до начала 3-нм производства может пройти несколько лет. На данный момент главная цель SMIC - перейти к массовому производству по 5-нм техпроцессу с приемлемой стоимостью и производительностью, а также обеспечить внутренний рынок (таких клиентов, как Huawei). Также ходят слухи, что компания продолжит производство по 5-нм техпроцессу в течение нескольких лет.