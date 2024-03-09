При постоянной нагрузке температура MacBook Air M3 достигла 114 °C на процессоре и 103 °C на графическом чипе.

MacBook Air M3 сравнивали с 14-дюймовым MacBook Pro, оснащенным тем же чипом. В коротких сериях оба компьютера работали на одинаковом уровне. При длительной нагрузке все было иначе.

У MacBook Air M3 появились проблемы с перегревом

реклама

Всего пять дней назад Apple представила миру новое поколение MacBook Air. Компания анонсировала сразу две версии этого компьютера - с 13-дюймовым и 15-дюймовым экраном. Пожалуй, самым важным изменением в обеих новых моделях является процессор M3. На дебюте Apple заявила, что MacBook Air M3 способен на 60 % повысить производительность по сравнению с моделью M1. Проблема в том, что вариант M3 может терять производительность из-за чрезмерного нагрева. Как известно, Apple перестала устанавливать вентиляторы в свои MacBook Air из-за использования энергоэффективных ARM-чипов (серия M). Это, разумеется, позволяет компьютерам работать бесшумно.

Пассивное охлаждение также используется в MacBook Air M3. К сожалению, в некоторых случаях отсутствие вентилятора может привести к фатальным последствиям. То, что даже один вентилятор может иметь значение, показал ютубер с канала Max Tech, который протестировал 15-дюймовый MacBook Air M3, поставив его в один ряд с 14-дюймовым MacBook Pro, также оснащенным чипом M3. Модель Pro, в отличие от версии Air, уже оснащена вентилятором. Изначально оба компьютера показали очень схожие результаты в бенчмарках. Лишь при постоянной нагрузке наблюдались существенные различия. При постоянной нагрузке температура MacBook Air M3 достигла 114 °C на процессоре и 103 °C на графическом чипе.

Энергопотребление падает, производительность падает

Высокие температуры сказались и на производительности. В какой-то момент во время теста GPU энергопотребление графического чипа MacBook Air из-за температуры упало всего до 7 Вт. В то же время GPU MacBook Pro потреблял 16 Вт. Для этого потребовалось всего несколько минут нагрузки. В результате MacBook Air M3 набрал 5916 баллов в тесте GPU, а MacBook Pro - 7933 балла. Отметим, что в обоих компьютерах используются одинаковые чипы.





Высокая температура чипа M3 в MacBook Air привела к тому, что корпус MacBook Air в районе центра клавиатуры нагрелся до 46 °C. Работа с таким горячим оборудованием уже может быть некомфортной. Серия Air рассматривается в ассортименте Apple скорее как оборудование для базовых задач или, другими словами, для обычного пользователя. Поэтому для большинства повседневных задач у компьютера не должно быть проблем с чрезмерно высокими температурами. Хуже, однако, если кто-то захочет использовать его для более сложных задач.