Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 250 000 долларов по каждому пункту.

Бывший сотрудник Google был арестован в Калифорнии за кражу секретов искусственного интеллекта. Сотрудник был идентифицирован как Линвей Динг, который также известен под именем Леон Динг, и обвиняется по четырем пунктам федерального закона о краже коммерческой тайны.

Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 250 000 долларов по каждому пункту. В то время как он был сотрудником Google, он также предположительно работал с двумя китайскими фирмами, занимающимися разработкой искусственного интеллекта.

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"Министерство юстиции не потерпит кражи искусственного интеллекта и других передовых технологий, которые могут поставить под угрозу нашу национальную безопасность".

Генеральный прокурор Меррик Гарланд

Генеральный прокурор также добавил, что его обязанность - защищать коммерческие секреты, разработанные в Америке, и не допускать их попадания в чужие руки. Стоит также отметить, что в феврале китайская киберкомпания пыталась взломать правительственные учреждения и предприятия.

Кто такой Линьвэй Динь и что именно он украл: Хронология событий

Линьвэй Динь - 38-летний мужчина из Китая, который получил работу в Google в 2019 году. Будучи сотрудником Google, он отвечал за разработку программного обеспечения, которое использовалось в суперкомпьютерных центрах обработки данных Google.

В силу специфики своей работы он обладал беспрепятственным доступом к конфиденциальным данным, включая программные модели Google, аппаратное обеспечение, а также все проекты и приложения искусственного интеллекта, которые находились под его крылом.

Как сообщается, все началось с того, что ему предложили должность технического директора в новом китайском стартапе под названием Beijing Rongshu Lianzhi Technology с зарплатой около 148 000 долл. в месяц.

За эту роль он не только ездил в Китай, но и помогал стартапу привлекать средства. Взамен он получил 20 % акций компании. Кроме того, чтобы скрыть свои следы, он попросил коллегу из Google использовать его бейдж, чтобы создать иллюзию, что он все еще находится в США.

Затем на протяжение года он открыл свою собственную технокомпанию под названием Shanghai Zhisuan Technology. Хотя детали хронологии пока неясны, считается, что он начал красть данные Google примерно в 2022 году.

Линвэй якобы продолжал воровать более года, успев за это время скопировать 500 документов с конфиденциальной информацией.

Эксперты считают, что связь между его стартапом и кражей данных прослеживается в том, что, рекламируя свою компанию, он заявил, что у них есть опыт работы с платформой Google с вычислительной мощностью в десять тысяч карт и что все, что им нужно сделать, - это повторить ее, а затем развивать дальше.

Однажды, когда он находился в Китае, Линвэй был допрошен представителями Google по поводу загрузки данных компании в его личный аккаунт Google. Однако вопросы были сняты после того, как он объяснил, что это лишь свидетельство работы, которую он проделал за время своего пребывания в компании.

Google не знал, что Линвэй уйдет в отставку 26 декабря и вылетит из Сан-Франциско в Пекин в один конец. Спустя несколько дней Google узнала о его связи с китайской компанией.

Они расследовали его деятельность и обнаружили, что он крал данные Google, после чего дело было немедленно передано в ФБР.

В ответ на этот инцидент представители Google заявили, что они очень серьезно относятся к коммерческим тайнам, поэтому такое вопиющее пренебрежение правилами не потерпят. На момент написания статьи обвиняемому еще не был назначен адвокат.

Этот инцидент стал еще одним ударом по и без того напряженным отношениям между США и Китаем. Администрация Байдена обеспокоена растущим числом киберугроз со стороны своего крупнейшего соперника. Например, только на прошлой неделе правительство США начало расследование в отношении китайских "умных" автомобилей, которые теперь рассматриваются как национальная угроза.