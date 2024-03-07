Технологический гигант приступил к разработке ранних прототипов

Вслед за Samsung, выпустившей Galaxy Ring, Apple также готовится сделать новый шаг в области носимых технологий.

Технологический гигант приступил к разработке ранних прототипов. Apple, которая недавно расширила свои цели для носимых устройств, как говорят, наиболее вероятным продуктом, который будет представлен в этих рамках, является первое умное кольцо "Apple Ring". Новые утечки показывают, что носимое устройство, известное в компании как "Ring", находится на стадии прототипа.

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Появилась информация, что Apple Ring находится на стадии раннего прототипа. Как и в случае с другими продуктами Apple, заявлено, что большое значение будет уделено дизайну и пользовательскому опыту Ring. Ожидается, что корпус кольца будет тоньше, чем у конкурентов, чтобы его можно было комфортно носить в течение всего дня. Утверждается, что датчики будут интегрированы в эту небольшую рамку. Что касается функциональности, то Apple Ring будет предлагать управление движениями с помощью акселерометра. Также оно сможет подключаться к iPhone и другим устройствам Apple и синхронизировать данные благодаря чипу приближения. Наличие микрофона позволит осуществлять голосовое управление.

Отслеживание состояния здоровья и фитнеса будет в центре внимания Apple Ring. Датчики будут собирать такую информацию, как активность, частота сердечных сокращений и окружающее освещение, и предполагается, что эти данные будут видны в приложении Apple Health. Также заявлена возможность интеграции с Apple Watch и платформой Vision Pro. Однако пока неясно, какие именно инновации предложит Apple в этой области. Несмотря на неясность деталей, Apple Ring, как и его успех в смарт-часах, может внести значительный вклад в мир умных колец.