Барби, культовая кукла, популярная с 1959 года, вновь оказалась в центре внимания мировой общественности благодаря фильму, вышедшему на экраны прошлым летом.

Rollic Games, турецкая компания по производству мобильных игр, работающая под брендом Zynga, заключила партнерство с Mattel для разработки игры для знаменитого бренда игрушек Barbie. Выход игры запланирован на конец этого года.

Барби, культовая кукла, популярная с 1959 года, вновь оказалась в центре внимания мировой общественности благодаря фильму, вышедшему на экраны прошлым летом. Rollic Games, гигант мобильных игр, базирующийся в Турции, был приобретен Zynga в 2020 году.

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Rollic будет сотрудничать с компанией Mattel, производящей игрушки, чтобы разработать мобильную игру на тему Барби. Майк ДеЛает, исполнительный директор Mattel, заявил, что это партнерство - важный шаг в реализации миссии компании по созданию увлекательных развлечений для людей всех возрастов. Бурак Вардал, генеральный директор Rollic, заявил, что Барби является любимой иконой для многих поколений по всему миру и что они рады принести ее в мир мобильных игр.

Пока нет подробностей об игре про Барби, но ожидается, что она выйдет в этом году. Утверждается, что в игре будет механика, объединяющая несколько ресурсов для прогресса, и она может выйти осенью. Более подробная информация об игре может появиться уже в ближайшее время.