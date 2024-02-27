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dima0782
MG3 Hybrid представлен на Женевском автосалоне
Компания MG представила на Женевском автосалоне свою новую модель MG3 Hybrid.

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Компания MG представила на Женевском автосалоне свою новую модель MG3 Hybrid. Автомобиль с полностью гибридной технологией предлагает 192 лошадиные силы и 424 Нм крутящего момента.

Прежде всего, давайте взглянем на дизайн MG3 Hybrid. Экстерьер автомобиля значительно изменился по сравнению с предыдущим поколением. Разработанный дизайн-студией компании в Шанхае, автомобиль получил более современные и динамичные линии. Спереди выделяется большая решетка радиатора, светодиодные фары и противотуманные фары. Сбоку - 16-дюймовые легкосплавные диски, окрашенные в черный цвет зеркала и дверные ручки. Сзади - светодиодные стоп-сигналы, спойлер и диффузор. Габариты автомобиля следующие: Длина 4 113 мм, высота 1 502 мм, ширина 1 797 мм и колесная база 2 570 мм. Объем багажника составляет 293 литра.

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Перейдем к самой важной части автомобиля, а именно к двигателю. MG3 Hybrid использует полную гибридную систему под названием Hybrid+. Эта система сочетает в себе 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий по циклу Аткинсона, мощностью 101 л.с. и электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.). Таким образом, автомобиль выдает в общей сложности 192 л.с. и 424 Нм крутящего момента. Эти показатели говорят о том, что MG3 Hybrid мощнее своих конкурентов, таких как Toyota Yaris Hybrid (116 л.с.) и Renault Clio E-Tech (145 л.с.). Разгон от 0 до 100 км/ч занимает у автомобиля 8 секунд. Максимальная скорость автомобиля заявлена как 170 км/ч.

Трансмиссия MG3 Hybrid - 3-ступенчатая автоматическая коробка передач. Эта коробка приводит в движение передние колеса. В MG утверждают, что эта трансмиссия имеет меньшую задержку, чем CVT, которые часто используются в гибридных автомобилях, и обеспечивает более эффективное ускорение. Расход топлива автомобиля заявлен на уровне 4,4 литра на 100 км. Это говорит о том, что автомобиль достаточно экономичен в соответствии со своими характеристиками. Показатель токсичности выхлопных газов составляет 100 г/км.

Цена MG3 Hybrid пока не объявлена. Однако предполагается, что автомобиль будет продаваться по бюджетной цене.

#авто #гибрид #mg3 hybrid
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