Tecno продемонстрировала, что она сделала необычный шаг, расширив существующий ассортимент продукции

Выставка Mobile World Congress 2024, прошедшая в Барселоне, Испания, стала площадкой, на которой многие компании представили свои новые продукты и технологии. Tecno продемонстрировала, что она сделала необычный шаг, расширив существующий ассортимент продукции. На стенде компании посетителей встречали такие интересные новинки, как Dynamic 1, роботизированная собака, и Pocket Go, портативная консоль, интегрированная с беспроводными очками дополненной реальности.

Инновация Tecno характеризуется сочетанием портативной консоли Pocket Go с операционной системой Windows и очков дополненной реальности AR Pocket Vision. Используемые в очках 0,71-дюймовые микро OLED-дисплеи дают пользователям ощущение, будто они смотрят на 215-дюймовый экран с расстояния 6 метров. Кроме того, очки имеют диоптрийную регулировку до 600°, что позволяет пользователям получать изображение, соответствующее их индивидуальным потребностям глаз.

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Портативная консоль Pocket Go имеет более компактный и легкий дизайн по сравнению с другими портативными консолями Windows. Устройство, оснащенное 8-ядерным процессором с частотой 5,1 ГГц, вентилятором охлаждения и сменным аккумулятором мощностью 50 Вт, оборудовано шестисторонним гироскопом и искусственным интеллектом, который обучается движениям головы. По словам представителей Tecno, Pocket Go также поставляется с Tecno Smart Box, который используется для управления играми и настройками. Эта функция также позволяет использовать устройство в качестве мобильной рабочей станции.

Tecno Dynamic 1

Робот-собака Dynamic 1, вдохновленный немецкой овчаркой, - это новинка от Tecno, которую можно использовать для развлечений, помощи и обучения. Компания называет этого робота "идеальным питомцем будущего". И подчеркивает в его дизайне характерные черты немецких овчарок.

Робот-собака может генерировать крутящий момент 45 Нм/кг, что позволяет ему плавно выполнять такие действия, как подъем по лестнице. Dynamic 1, способный подавать лапу и наклонять голову, оснащен системой HyperSense Fusion System с поддержкой искусственного интеллекта и камерой глубины Intel Real Sense D430. Благодаря этим технологическим особенностям собака может распознавать окружающие ее предметы и свободно передвигаться. Указанные функции поддерживает 8-ядерный процессор Arm, установленный в роботе.

Технические характеристики Dynamic 1 включают в себя 64 ГБ памяти, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Робот-собака, которым можно управлять с помощью приложения для смартфона или голосовых команд, оснащен сменным аккумулятором емкостью 15000 мАч. Собака, которая может двигаться в течение 90 минут с таким аккумулятором, предлагает пользователю гибкость. Несмотря на то, что Tecno не сообщает, будет ли Dynamic 1 пока доступен в коммерческой продаже, она заявляет, что этот робот был разработан для демонстрации инноваций и возможностей искусственного интеллекта компании.