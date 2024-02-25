В этом контексте миссия OSIRIS-REx достигла очень интересного результата: она собрала самый большой образец астероида из когда-либо взятых.

Астероиды - это следующий великий рубеж, который предстоит преодолеть для разработки ресурсов, окружающих наш мир. На них можно найти драгоценные материалы, а некоторые астероиды даже оцениваются в триллионы евро. Однако на этом вопрос не заканчивается: сбор информации с их поверхности позволяет нам лучше понять их, узнать, как они работают и как связаны с другими факторами, которые их окружают, что уже само по себе является очень позитивным знанием.

В этом контексте миссия OSIRIS-REx достигла очень интересного результата: она собрала самый большой образец астероида из когда-либо взятых. Давайте посмотрим, как они это сделали и почему это так важно.

реклама

Вид на восемь лотков для образцов, содержащих конечный материал с астероида Бенну. Пыль и камни высыпались в лотки с верхней пластины головки механизма сбора проб Touch-and-Go (TAGSAM). Из этого образца было собрано 51,2 грамма, в результате чего конечная масса образца астероида составила 121,6 грамма. Фото: НАСА / Эрика Блюменфельд и Джозеф ЭберсольдНовый взгляд на астероиды благодаря OSIRIS-REx

Миссия НАСА OSIRIS-REx сумела собрать рекордное количество материала с астероида, значительно превысив свою первоначальную цель. Согласно отчету НАСА, миссия должна была привезти с поверхности астероида не менее 60 граммов пыли и материала, но она превзошла свои ожидания, собрав 121,6 грамма. Это достижение представляет собой самое большое количество астероидного материала, когда-либо собранного человечеством, и дает уникальную возможность раскрыть секреты Солнечной системы.

Извлечение образцов стало возможным только благодаря механизму Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM), который сумел приземлиться в пустыне Юты, хотя его путешествие не обошлось без проблем. Чтобы обеспечить чистоту и целостность образцов, их извлекали в полностью стерильном помещении, исключающем любой риск загрязнения. Сначала было страшно, когда удалось собрать половину образцов, но затем остальные отсеки TAGSAM не открылись, и их пришлось открывать силой.

Обработчики астроматериалов OSIRIS-REx (слева направо) Рэйчел Фанк, Джулия Пламмер и Джаннатул Фердоус готовятся поднять верхнюю пластину головки сенсорного механизма сбора проб (TAGSAM) и высыпать последнюю порцию астероидных камней и пыли в лотки для образцов, расположенные ниже. Фото: НАСА / Роберт МарковицСледующим шагом станет исследование образцов с помощью различных приборов с целью определения их точной структуры и составляющих элементов. Этот анализ позволит получить ценную информацию о формировании нашей Солнечной системы и процессах, которые формировали небесные тела на протяжении миллионов лет. Хотя столкновение астероида с нами крайне затруднительно, всегда интересно узнать о его природе и формировании.

Кроме того, планируется сравнить образцы, полученные OSIRIS-REx, с образцами, собранными японскими зондами Hayabusa и Hayabusa-2. Важное событие в дополнение к обнаружению воды на поверхности астероида

Другие зонды, которые собирали обломки астероидов

Зонды " Hayabusa" и "Hayabusa-2" уже выполняли подобные миссии, хотя им не удалось собрать столько материала, сколько OSIRIS-REx. В первой миссии " Hayabusa" столкнулся с множеством технических проблем, но смог успешно преодолеть их и коснуться поверхности астероида Итокава, а также собрать камни с его поверхности.

Hayabusa-2 достиг астероида Рюгу. Миссии потребовалось четыре года, с 2014 по 2018 год, чтобы достичь астероида. Затем на нем были размещены разведывательные аппараты и зонды для сбора информации с камней астероида.

Обе миссии были осуществлены японским космическим агентством JAXA, которое стало пионером в разработке подобных технологий раньше НАСА.