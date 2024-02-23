Ложные сообщения появились в сети X благодаря изображению, на котором было показано сообщение от Google о том, что Gmail исчезнет в 2024 году.

Gmail не закроется в 2024 году. Распространенная в X, бывшем Twitter, обманка заставила Google опубликовать заявление, в котором говорится, что Gmail не покинет нас.

Ложь родилась в сети X благодаря изображению, на котором было показано сообщение от Google о том, что Gmail исчезнет в 2024 году. Это изображение заставило многих пользователей начать беспокоиться обо всей информации, которую они хранят в почтовом менеджере, что привело к массовой панике.

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Несмотря на то, что многие аккаунты подтвердили предполагаемое решение компании, реальность такова, что Gmail продолжит функционировать так же, как и раньше.

Чтобы сделать интригу более убедительной, многие пользователи ссылаются на новость о том, что Google удалит HTML-версию Gmail. Но это никак не повлияет на работу сервиса, это просто означает, что такой способ использования электронной почты больше не будет доступен.