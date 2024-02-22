Помимо впечатляющего положения на рынке ЖК-дисплеев, китайские компании также представляют собой серьезную угрозу в области более дорогостоящей технологии OLED

Samsung и LG, отличающиеся известным соперничеством, идут к общей цели, решив на этот раз объединить усилия. В условиях растущей конкуренции доминирование китайских компаний на рынке ЖК-дисплеев еще больше усиливается с распространением дорогостоящей технологии OLED.

Помимо впечатляющего положения на рынке ЖК-дисплеев, китайские компании также представляют собой серьезную угрозу в области более дорогостоящей технологии OLED. Эта технология обеспечивает более яркие цвета при использовании в телевизорах и мобильных телефонах, а также более реалистично отображает черные цвета. Samsung и LG решили действовать сообща против сложившейся ситуации.

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Из-за падения спроса на электронику после пандемии Samsung и LG были вынуждены закрыть некоторые предприятия по производству дисплеев в Китае, уступив свое доминирующее положение в сфере доступных ЖК-дисплеев китайским конкурентам. Китайские компании предпринимают амбициозные шаги в области технологии OLED-дисплеев. Компания BOE Technology, которую поддерживает китайское правительство, планирует создать специализированное производство дисплеев, совершив крупный прорыв, финансируемый государством.

Пак Чон Хун, один из руководителей отрасли, утверждает, что сейчас корейские компании, как и в прошлом, одолеют своих китайских конкурентов. Однако экономический спад в Китае и старение населения вызывают сомнения в устойчивости этой положительной тенденции. Остается только догадываться, как результаты этой конкуренции отразятся на пользователях.