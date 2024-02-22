Смарт-браслет Galaxy Fit3 будет доступен на некоторых рынках уже завтра, и тогда же будет объявлена его цена.

Новый браслет оснащен рядом впечатляющих функций, но его цена пока неизвестна. Galaxy Fit3 имеет удобный дизайн, 1,6-дюймовый экран и алюминиевый корпус. Эргономичный дизайн делает его удобным в ношении и предлагает более 100 циферблатов для персонализации.

По словам Samsung, большой экран обеспечивает быстрый доступ к необходимой информации. Кроме того, пользователи могут устанавливать собственные фотографии в качестве циферблатов часов. Одной из важных особенностей Galaxy Fit3 является возможность отслеживания дня и ночи. Благодаря системе отслеживания сна часы распознают такие ситуации, как храп, и сообщают об этом пользователям.

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Функция Sleep Coaching предлагает рекомендации по улучшению качества сна. Браслет может отслеживать более 100 видов спортивной активности и позволяет просматривать собранные данные. Устойчивый к давлению воды до 5 АТМ и сертифицированный по стандарту IP68, Galaxy Fit3 обеспечивает защиту от воды и пыли.

Помимо функций здоровья, браслет также оснащен такими функциями, как измерение пульса, стресса, обнаружение падений и экстренный SOS. Браслет, привлекающий внимание длительным временем автономной работы, не требует зарядки раз в два дня. Продукт будет доступен на некоторых рынках уже завтра, и тогда же будет объявлена его цена.