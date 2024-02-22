Компания Apple удвоила время автономной работы iPhone 15-й серии, не выпуская никаких аппаратных или программных обновлений.

Apple занимает уникальное положение на рынке смартфонов, поскольку практически полностью контролирует как аппаратное, так и программное обеспечение своих устройств. Samsung, например, разрабатывает операционную систему Android от Google, а компоненты поставляет Qualcomm и некоторым другим производителям. Apple разрабатывает большую часть аппаратного и программного обеспечения iPhone собственными силами. Естественно, это дает компании особый контроль над своими устройствами. Однако недавнее заявление компании вызвало вопросы. Apple утверждает, что ей удалось удвоить время автономной работы iPhone 15-й серии, несмотря на отсутствие каких-либо изменений в аппаратном или программном обеспечении. Теперь давайте посмотрим на детали...

Apple обновила информацию о времени автономной работы iPhone 15-й серии на своей странице поддержки. Теперь компания утверждает, что телефоны сохраняют 80 % своей первоначальной емкости в течение 1 000 циклов зарядки. Ранее говорилось о 80-процентном сохранении емкости после 500 циклов. Кроме того, Apple не выпускала никаких обновлений аппаратного или программного обеспечения. Чтобы прийти к такому выводу, компания провела повторное тестирование iPhone 15-й серии и обновила информацию соответствующим образом.

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Однако время внесения этого изменения вызывает некоторые вопросы. Несмотря на то, что мы хотели бы сохранить "веру в честность Apple", это изменение может быть связано с нормами ЕС, которые будут присваивать рейтинг энергопотребления времени автономной работы телефонов. Европейский союз вводит новые правила, согласно которым смартфонам будут присваиваться рейтинги энергоэффективности от A до G, аналогично системе, используемой для холодильников и стиральных машин.

Эти рейтинги будут отражать время автономной работы телефона и общую энергоэффективность. Таким образом, главная цель Apple - привести свои телефоны в соответствие со стандартами Европейского союза. Эти изменения окажут минимальное влияние на пользователей iPhone. Ожидаемая емкость батареи 80% после 500 циклов зарядки по-прежнему актуальна для iPhone 14 и его предшественников.